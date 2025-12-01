Wta Quito 2025, Sherif: “Non ho il visto e non sono l’unica”

Una lunga rincorsa partita a inizio novembre quella di Mayar Sherif nel tentativo di riuscire a partecipare agli Australian Open 2026. La tennista egiziana ha infatti giocato in sequenza tre tornei WTA 125 rimediando una serie di ottimi risultati: la finale a Tucuman e le semifinali a Colina e Buenos Aires. Una rincorsa frenata però da problemi burocratici legati al visto che le impediranno di giocare in Ecuador nel torneo di Quito in programma dall’1 al 7 dicembre.

IL PROBLEMA DEL VISTO

“In queste settimane stiamo tutte giocando per qualificarci in Australia ma non ho il visto per il torneo di Quito”. Lo afferma Mayar Sherif nella conferenza stampa a seguito della sua vittoria contro Caroline Dolehide (3-6 6-4 6-4) nei quarti di finale del WTA 125 di Buenos Aires. Un problema, che non coinvolge solamente la giocatrice egiziana e del quale la stessa numero 108 del ranking mondiale parla apertamente chiedendo a gran voce l’aiuto della WTA: “Stavo parlando con Nahinama e ci sono dei problemi con il visto a causa di restrizioni dovute alle nostre rispettive nazioni d’origine. La prossima sarà la seconda settimana che sarò costretta a saltare per questo motivo. Molte altre giocatrici non hanno bisogno del visto, io sì ed è incredibile avere a che fare con cose di questo genere. Mi auguro che la WTA possa aiutarci perché se organizzi un torneo devi dare a tutte le giocatrici la possibilità di partecipare”.