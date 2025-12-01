Australian Open 2026: James Duckworth ed Emerson Jones le prime wild card per il tabellone principale

A poco più di un mese dall’inizio degli Australian Open 2026, sono state annuciate le prime due wild card per il tabellone principale: una per quello maschile e una per quello femminile. Stando infatti a quanto riporta l’account ‘X’ TennisAustralia saranno gli australiani James Duckworth ed Emerson Jones. Entrambi hanno meritato sul campo di ottenere wild card in virtù dei risultati raggiunti nelle sfide inaugurali dell’Australian Pro Tour Wildcard Point Race. Duckworth, numero 86 del ranking ATP, ha raccolto 109 punti trovandosi al comando della classifica insieme con Alex Bolt e con 22 punti in più rispetto a Rinky Hijikata. Ben 144 i punti ottenuti da Jones, numero 151 del ranking WTA, al comando della graduatoria davanti a Talia Gibson (104 punti) e Maddison Inglis (64 punti).

AO 2026 – SI INIZIA IL 12 GENNAIO

Il primo Slam dell’anno è in programma dal 12 gennaio all’1 febbraio 2026. La prima settimana sarà dedicata alle qualificazioni, ai match di benficienza, alle sessioni di allenamento, oltre che al tanto atteso ‘Milion Dollar 1 Point Slam’.