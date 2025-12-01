News

Musetti e Cobolli ricordano Pietrangeli: “Ciao Nicola” (FOTO)

Tommaso de Laurentiis
By Tommaso de Laurentiis
Photo by Corinne Dubreuil/ABACAPRESS.COM
Lorenzo Musetti (ITA) during his first round match at the 2025 Nitto ATP Finals in Torino, ITALY, on November 10, 2025. Photo by Corinne Dubreuil/ABACAPRESS.COM

“Ciao Nicola”. Così, sui rispettivi profili Instagram, Lorenzo Musetti (n.8 Atp) e Flavio Cobolli (n.22 Atp) ricordano l’icona del tennis italiano Nicola Pietrangeli, scomparso l’1 dicembre all’età di 92 anni.

