ATP Finals 2025: malore nel pubblico, Sinner-Alcaraz interrotta

Interrotta la finale delle ATP Finals tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Malore per uno spettatore sul punteggio di 2-1 Alcaraz e servizio Sinner. Sul 40-40 il gioco è stato interrotto a causa di un problema occorso a un tifoso, che è stato fatto sdraiare ed è stato soccorso immediatamente dai paramedici. Il grande caldo dell’indoor dell’Inalpi Arena di Torino ha provocato l’insufficienza dello spettatore, che è vigile e cosciente.

AGGIORNAMENTO 18.29 – Match interrotto per un malore occorso a uno spettatore.

AGGIORNAMENTO 18.39 – Lo spettatore esce sulle sue gambe dall’impianto.

AGGIORNAMENTO 18.40 – Riprende il match dopo 12 minuti di interruzione.

AGGIORNAMENTO 18.41 – Sinner tiene il servizio (2-2).