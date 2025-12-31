Jodar lascia il college e passa al professionismo: ”Pronto per una nuova fase della mia carriera”

Lasciare l’università e percorrere la via del professionismo. Questa la decisione presa dallo spagnolo Rafa Jodar, che dopo un 2025 da incorniciare ha optato per un cambiamento. Tramite i suoi canali social, in un lungo post condiviso con l’University of Virginia, ha annunciato la sua volontà di lasciare l’NCAA e ha ringraziato profondamente chi ha contribuito a migliorarlo come atleta e persona: ”Mi sento pronto per intraprendere una nuova fase della mia carriera, grato a tutti coloro che hanno creduto in me”.

Dopo quattro mesi ha deciso quindi di seguire un percorso differente, verosimilmente in virtù degli ottimi risultati ottenuti in questa stagione: i tre titoli Challenger a Creta, Lincoln e Charlottesville, il raggiungimento della top 200 e la qualificazione alle Next Gen Finals di Jeddah. Attualmente al numero 168 del ranking mondiale, lo spagnolo classe 2006 prenderà parte alle qualificazioni dell’Australian Open.