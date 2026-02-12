WTA 1000 Doha 2026: Sakkari interrompe la folle statistica di Swiatek

Iga Swiatek ha perso il suo quarto di finale contro Maria Sakkari, sarà quindi la greca a giocarsi un posto in semifinale al WTA 1000 di Doha 2026 nel match con la vincente tra Karolina Muchova e Anna Kalinskaya. La partita di Swiatek, finita 4-6 6-4 7-5 in 2 ore e 28 minuti, però nasconde qualcosa di più.

Difatti, con questa sconfitta si interrompe un’incredibile statistica della numero 2 al mondo: aveva vinto le precedenti 109 partite a livello 1000 in cui era andata in vantaggio di un set. Con l’uscita di scena dal primo 1000 della stagione, Swiatek ha rischiato anche di perdere il secondo posto in classifica WTA a vantaggio di Elena Rybakina che non ha sfruttato la chance, perdendo a sua volta ai quarti di finale da Victoria Mboko.