WTA Auckland 2026: programma, orari e ordine di gioco domenica 4 gennaio

Tra sabato 3 e domenica 4 gennaio si scende in campo per il turno decisivo delle qualificazioni del WTA 250 di Auckland. Il primo turno si è disputato senza sorprese particolari: ancora in corsa le prime due teste di serie, Darja Semenistaja e Veronika Erjavec. Nessuna italiana presente nelle quali, solo Elisabetta Cocciaretto in tabellone che al primo turno affronterà la statunitense Alycia Parks, attuale numero 78 del ranking. Di seguito l’order of play di domenica 4 gennaio.
Campo centrale
Ore 23:00
Erjavec (SLO) [2] vs Costoulas (BEL) [11]
Non prima dell’1:00 di domenica 4
Semenistaja (LVA) [1] vs. Osuigwe (USA) [9]
Grandstand
Ore 23:00
Kunston (CZE) vs. Chwalinska (POL) [7]
Non prima delle 2:00 di domenica 4
Starodubtseva (UKR) [4] vs. Tagger (AUT) [10]
Campo 1
A partire dalle ore 23:00
Kraus (AUT) [3] vs. Mladenovic (FRA)
Quevedo (ESP) [6] vs. Ku (KOR)