World Tennis Continental Cup: sconfitta indolore per Cobolli contro Rublev

L’ultimo match della World Tennis Continental Cup vedeva opposti Flavio Cobolli e Andrey Rublev. I precedenti erano entrambi a favore dell’azzurro, uscito vittorioso sia dalla finale dell’ATP 500 di Amburgo che dal primo turno dell’ATP 500 di Pechino. Con il torneo già assegnato al Team World la partita si è trasformata in un’esibizione con il russo che si è imposto in due set con il punteggio di 6-3 6-4.

Nel primo set Cobolli ha ceduto il servizio a 0 nel quarto gioco, per poi recuperare il break. È stato decisivo l’ottavo gioco in cui Rublev ha messo a segno un ulteriore e decisivo break. Il secondo set, invece, è iniziato con un 2-0 per il romano, poi rimontato da 6 giochi consecutivi di Rublev.