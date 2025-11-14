ATP Finals 2025: Sinner doma anche Shelton e chiude il girone senza perdere set

Terza vittoria in altrettante sfide della fase a gironi delle ATP Finals per Jannik Sinner. Il numero due del mondo supera Ben Shelton in due set con il punteggio di 6-3 7-6(3) in un’ora e trentaquattro minuti. Un match che ha visto l’altoatesino prendere subito il comando con il break nel primo gioco del primo set e mantenerlo per tutta la partita anche grazie a un’ottima prestazione al servizio (75% di prime in campo e 11 ace).

Un risultato comunque ininfluente ai fini della classifica finale del gruppo Borg e della corsa al numero 1 di fine anno – già chiusa in favore di Carlos Alcaraz – ma che regala al quattro volte campione Slam altri 200 punti in classifica e la ventinovesima vittoria consecutiva indoor. La sconfitta impedisce invece al mancino di Atlanta di chiudere l’anno davanti a Taylor Fritz e dunque in qualità di numero uno degli Stati Uniti.

“È stata una partita molto difficile. Sono partito bene con il break nel primo game che mi è bastato per il primo set ma nel secondo lui ha servito molto bene anche sul match point – afferma Sinner nell’intervista a caldo post match accompagnata dai cori del pubblico presente sugli spalti dell’Inalpi Arena di Torino – Contro questo tipo di giocatori devi restare mentalmente sempre concentrato cercando di sfruttare le chance che possono concederti.

Ringrazio il pubblico, mi avete aiutato molto. Sono molto contento di essere in semifinale e di giocarla domani con una buona energia. Vedremo come andrà. Il servizio mi risolve i problemi? Magari fosse sempre così (ride ndr). Di certo ci stiamo lavorando tanto. Oggi Ben era molto aggressivo sulla mia seconda e per questo ho cercato di variare di più la velocità. Stiamo provando a fare le cose giuste e in questo periodo stanno funzionando abbastanza bene. Domani c’è una partita importante, vogliamo andare avanti il più possibile in questo torneo che è molto speciale per me”.

DE MINAUR OSTACOLO VERSO LA FINALE

In semifinale, Sinner affronterà Alex de Minaur classificatosi al secondo posto nel gruppo Jimmy Connors. I precedenti con il tennista australiano sorridono ampiamente al numero due del mondo come dimostrano le dodici vittorie in altrettanti match disputati. Ultimo precedente la semifinale dell’ATP 500 di Vienna terminata 6-3 6-4.

LA PARTITA

Nel primo set partenza fulminante di Sinner, che sceglie di rispondere e conquista il break nel primo game. Shelton ha l’occasione di riportare il parziale on serve ma con un rovescio fuori misura spreca un’occasione per il controbreak nel quarto game. Il secondo break a favore dell’altoatesino coincide con la fine del parziale: 6-3.

A inizio secondo set crescono le prestazioni al servizio di entrambi i giocatori e i game scorrono via rapidamente come testimoniano i soli sei punti in risposta che portano il parziale sul 3-3. Nel decimo game l’americano cancella un match point allungando così la contesa. L’equilibrio non si spezza e si arriva al tie-break. A indirizzarlo è di fatto il mini break conquistato dal numero due del mondo nel terzo punto. Vince Jannik Sinner 6-3 7-6(3).

GRUPPO BJORN BORG – LA CLASSIFICA

*tra parentesi il numero di partite giocate seguito dal quoziente set

1) Jannik Sinner 3 punti (3 6:0)

2) Alexander Zverev 1 punto (2 2:2)

3) Felix Auger-Aliassime 1 punto (2 2:3)

4) Ben Shelton 0 punti (3 1:6)