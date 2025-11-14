ATP Finals 2025, Alcaraz premiato come numero 1: “Ho lavorato duramente per questo, sono orgoglioso”

Pochi minuti prima dell’inizio del match tra Jannik Sinner e Ben Shelton, sull’Inalpi Arena è stato protagonista Carlos Alcaraz. Si è infatti tenuta la cerimonia di premiazione in cui è stata consegnata allo spagnolo la coppa di numero 1 al mondo di fine 2025. Alcaraz ha blindato la vetta del ranking ATP grazie al successo ai danni di Lorenzo Musetti, arrivato dopo quelli maturati contro Alex De Minaur e Taylor Fritz nelle ATP Finals 2025.

Per l’occasione, Alcaraz ha preso il microfono in mano e condiviso le sue emozioni: “È un piacere essere di nuovo numero 1 del mondo, è qualcosa per cui ho lavorato duramente ogni giorno insieme al mio team. Questo è un viaggio dove non sei mai solo: c’è la famiglia, il team e tutte le persone vicine che ti supportano nei momenti buoni e meno buoni. Ho alzato questo trofeo già nel 2022 e adesso sono lieto di condividerlo anche con i nuovi membri del team. Questo trofeo significa il mondo per me, sono veramente orgoglioso e felice”.

Il tennista spagnolo ha poi proseguito: “Da gennaio a novembre giro il mondo: nuovi paesi e nuovi tornei, ma ovunque vada le persone creano sempre un’atmosfera molto energica, perciò ci tengo a ringraziarle. Il loro supporto mi aiuta a combattere in campo, vincere i match e sollevare trofei. Grazie davvero a tutte le persone che sostengono me e il tennis. Il trofeo è uno ma lo dedico a tutti per l’affetto che ricevo”.