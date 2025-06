Roland Garros, Swiatek: “Qui ci credo sempre un po’ di più”. Sarà semifinale showdown contro Sabalenka

Il Roland Garros ha le sue due prime semifinaliste e sono Aryna Sabalenka ed Iga Swiatek. Tutto come da pronostico nei primi incontri che hanno dato il via ai quarti di finale del tabellone femminile, con la numero uno al mondo che ha sconfitto con lo score di 7-6(3), 6-3 Zheng Qinwen, e la polacca che invece ha avuto la meglio per 6-1 7-5 su Elina Svitolina.

Sabalenka si è presa la rivincita della sconfitta patita al Foro Italico per mano della campionessa olimpica in carica, riuscendo a venir fuori in particolare da un primo set equilibrato e combattuto in cui si è trovata sotto 2-4. “Devo dire che ero piuttosto esausta a Roma”, ha confermato dopo il match la bielorussa. “A dire il vero, giocavo il torneo pensando costantemente che non avrei dovuto farlo e che avevo bisogno di un po’ di riposo prima del Roland Garros. Oggi ero semplicemente più fresca. Ero pronta a combattere, ero pronta a lottare, ero pronta a dare tutto quello che avevo in campo per ottenere questa vittoria”.

Seconda semifinale a Parigi per la prima giocatrice al mondo, che si conferma un mostro di continuità ad altissimi livelli: è infatti la nona semifinale raggiunta negli ultimi 10 tornei dello Slam. Una striscia iniziata nel 2022 a New York e che fino ad oggi era stata interrotta soltanto lo scorso anno proprio a Parigi, quando ai quarti si dovette arrendere a Mirra Andreeva e soprattutto ai problemi intestinali.

Giovedì andrà quindi in scena lo showdown tanto atteso con Iga Swiatek. Sono 26 le vittorie consecutive al Roland Garros per la classe ’01 di Varsavia, che quest’oggi si è sbarazzata in 1h e 41′ di gioco di Elina Svitolina. Anche in questo caso la vincitrice dell’incontro ha dovuto recuperato un break di svantaggio, quando l’ucraina si è portata brevemente avanti 3-1 prima di subire il rientro dell’avversaria. “Anche se il punteggio del primo set sembra piuttosto netto, non è stato così”, ha detto Swiatek alla stampa. “Ho dovuto lottare per ogni punto. Sono contenta di aver dato il massimo anche quando mi ha strappato il break nel secondo set, e di aver mantenuto la stessa intensità fino alla fine.”

“Sento che su questo campo e in generale al Roland Garros, dovrei sempre spingere fino alla fine e lottare per tutto”, ha aggiunto la quattro volte vincitrice del torneo sul feeling che la lega a questo torneo. “Perché ci sono più probabilità di superare alcune difficoltà rispetto ad altri campi. Forse ci credo un po’ di più”

Si tratta del primo matchup di questo 2025 tra le due giocatrici, che si sono affrontate l’ultima volta lo scorso agosto sul cemento di Cincinnati e che mai si sono trovate l’una contro l’altra sul rosso di Parigi. Il Philippe Chatrier è d’altronde “Casa Swiatek”, la quale è avanti anche 8-4 nei precedenti, ma se fino a un anno fa – almeno sulla terra battuta – questo match avrebbe avuto una chiara favorita, ora anche le quote dei bookmakers sono sostanzialmente alla pari.

