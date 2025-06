Tc Lumezzane ko a Clusone. Per la salvezza in B1 sarà decisiva la sfida con Sassuolo

La terza sconfitta in cinque giornate di campionato non schioda il Tennis Club Lumezzane dall’ultimo posto della classifica del Girone 1 di Serie B1 femminile, ma per la formazione bresciana c’è ancora la possibilità di evitare la retrocessione diretta. Battuto per 4-0 in trasferta dal Tennis Altopiano di Clusone (Bergamo), il team capitanato da Alberto Paris ed Elisa Belleri si giocherà l’ultima speranza di accesso ai play-out (riservati alle quinte e seste classificate di ogni raggruppamento) nello scontro diretto dell’ultima giornata con lo Sporting Club Sassuolo, in programma domenica 8 giugno sui campi in sintetico di casa.

Nella sfida contro il Tennis Altopiano, ora al comando della graduatoria insieme al Tennis Tolentino, non c’è stata gloria per le ragazze del Tennis Club Lumezzane. Anastasia Piangerelli si è ben difesa nel secondo set contro la slovacca Radka Zelnickova, numero 463 Wta ed ex Top-30 del ranking mondiale Under 18, ma non è riuscita a riaprire il confronto, cedendo per 6-1 7-5. Più nette, invece, le sconfitte di Chiara Catini contro Martina Colmegna (6-1 6-1), di Eleonora Canovi contro Anja Casari (6-0 6-2) e del doppio Catini-Cicognani, battuto per 6-0 6-2 da Casari-Zelnickova.

Archiviata questa battuta d’arresto, il Tennis Club Lumezzane ha ora una settimana di tempo per prepararsi all’impegno da dentro o fuori contro lo Sporting Club Sassuolo. Le ragazze guidate da Paris e Belleri dovranno cercare di sfruttare il fattore campo contro una compagine, quella emiliana, che ha come leader del gruppo la 23enne tedesca Chantal Sauvant, numero 659 Wta. Alle sue spalle gravitano le esperte Tereza Mrdeza (ex numero 150 del mondo, ma non ancora impiegata in questa stagione) e Valeria Muratori, affiancate dalle più giovani Alice Gubertini, Demi Reggianini, Shalom Salvi e Sofia Eva Gatti.

Serie B1 femminile – Sesta giornata

Tennis Altopiano – Tennis Club Lumezzane 4-0

Martina Colmegna (A) b. Chiara Catini (L) 6-1 6-1, Radka Zelnickova (A) b. Anastasia Piangerelli (L) 6-1 7-5, Anja Casari (A) b. Eleonora Canovi (L) 6-0 6-2, Casari/Zelnickova (A) b. Catini/Cicognani (L) 6-0 6-2.

CLASSIFICA GIRONE 1

1.Tennis Tolentino Tiberi Acciai, 11 punti (14-6)

1. Tennis Altopiano, 11 punti (14-6)

3. Tennis Beinasco, 10 punti (13-11)*

4. Circolo Tennis Lucca, 10 punti (12-8)

5. Circolo Tennis Bari, 2 punti (7-13)

5. Sporting Club Sassuolo, 2 punti (7-13)

7. Tennis Club Lumezzane, 2 punti (5-15)

*una partita in più

