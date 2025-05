Pareggio con rammarico per il Tc Lumezzane in Serie B1: termina 2-2 contro il Ct Bari

Nella quarta giornata del campionato di Serie B1 femminile, il Tc Lumezzane puntava a portare a casa la prima vittoria della stagione, ma per la seconda domenica consecutiva le ragazze capitanate da Alberto Paris ed Elisa Belleri non sono andate oltre il pareggio, chiudendo sul 2-2 lo scontro salvezza con il Ct Bari. Il match, giocato sul sintetico casalingo, era iniziato con due comodi successi per Anastasia Piangerelli e Chiara Catini contro le giovani del vivaio barese. Catini ha battuto per 6-3 6-2 Daria Raimondo, mentre la ventiquattrenne abruzzese ha inflitto, in appena cinquantadue minuti, un severo 6-1 6-0 alla diciottenne Rebecca Di Giovannantonio. Il 2-0 iniziale ha permesso alle padrone di casa di assicurarsi almeno un punto, ma le speranze di conquistare il primo successo della stagione sono sfumate negli ultimi due incontri. La vittoria di Bianca Tedeschi contro Sued El Badaoui nel terzo singolare ha mosso il punteggio per le pugliesi e, infine, nel doppio finale la coppia formata da Piangerelli e dalla debuttante Sara Cicognani è stata sconfitta per 6-4 6-4 dal duo Tedeschi/Raimondo.

“Siamo dispiaciuti per questo pareggio – ha commentato il capitano Alberto Paris – perché avremmo potuto vincere, come dimostrano le vittorie agevoli di Piangerelli e Catini e anche dalla buona prestazione, nonostante la sconfitta, di Sued El Badaoui. Siamo rammaricati per l’esito del doppio, dove le avversarie hanno vinto molti punti decisivi, indirizzando la partita in loro favore. Bisogna, però, considerare anche i lati positivi – ha poi proseguito Paris –, a partire dall’esordio di Sara Cicognani. Non siamo completamente soddisfatti di questo risultato, ma ora ci concentreremo sulle ultime due giornate, con la speranza di trovare la prima vittoria”. Il Tc Lumezzane la prossima domenica avrà il turno di riposo, prima di tornare in campo il 1° giugno a Clusone (provincia di Bergamo) contro il Tennis Altopiano e infine, domenica 8, chiudere la fase a gironi sfidando lo Sporting Club Sassuolo sui campi della Val Gobbia.

RISULTATI

Serie B1 Femminile ‒ Quarta giornata

Tennis Club Lumezzane ‒ Circolo Tennis Bari 2-2

Chiara Catini (L) b. Daria Raimondo (B) 6-3 6-2, Anastasia Piangerelli (L) b. Rebecca Di Giovannantonio (B) 6-1 6-0, Blanca Maria Tedeschi (B) b. Sued El Badaoui (L) 6-2 7-5, Raimondo/Tedeschi (B) b. Piangerelli/Cicognani (L) 6-4 6-4.

CLASSIFICA GIRONE 1

1. Tennis Tolentino Tiberi Acciai, 7 punti (9-3)*

2. Tennis Beinasco, 7 punti (9-7)

2. Circolo Tennis Lucca, 7 punti (9-7)

4. Tennis Altopiano, 5 punti (7-5)*

5. Circolo Tennis Bari, 2 punti (5-7)*

5. Tennis Club Lumezzane, 2 punti (5-11)

7. Sporting Club Sassuolo, 1 punto (4-8)*

* una partita in meno

