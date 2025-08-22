Us Open, Sinner verso il debutto con Kopriva: oggi allenamento con Michelsen e conferenza stampa

Prosegue il percorso di avvicinamento agli Us Open di Jannik Sinner. Ieri, giovedì, il primo allenamento in quel di Flushing Meadows con un’ora di sessione insieme a Francisco Comesana. Oggi di nuovo in campo, questa volta con Alex Michelsen per continuare a riprendere il ritmo dopo il virus che lo ha debilitato a Cincinnati e il riposo dei successivi due giorni.

L’appuntamento è alle ore 17:00 italiane sul Practice Court 1 per la prima ora di allenamento, poi alle 18:00 i due giocatori si sposteranno sull’Arthur Ashe. In teora, anche ieri il team di Sinner aveva previsto inizialmente una sessione di due ore, salvo poi cambiare idea e scendere in campo solo un’ora. Vedremo se quest’oggi il lavoro sarà effettivamente più lungo.

TABELLONE MASCHILE

TABELLONE FEMMINILE

MONTEPREMI E PUNTI US OPEN

GLI ALTRI ALLENAMENTI DI OGGI

Loreenzo Musetti, dopo essersi allenato ieri con Carlos Alcaraz, quest’oggi scenderà in campo insieme a Holger Rune per un’ora e mezza sul Louis Armstrong. Jasmine Paolini invece si allena con Elena Rybakina a partire dalle 16:30. Djokovic lavora con Lehcka, mentre Alcaraz avrà Khachanov come partner odierno.

COME VEDERE GLI ALLENAMENTI IN DIRETTA

Le sessioni sul Practice Court 1, 2, 3, 4 5 possono essere seguite in diretta streaming sul sito ufficiale del torneo a questo link. Quindi, salvo eventuali cambi di programma, anche la prima ora di allenamento di Sinner alle 17:00 dovrebbe essere visibile.

OGGI ANCHE LA CONFERENZA STAMPA

In vista dell’inizio anticipato del torneo alla domenica, partono un giorno prima anche le tradizionali conferenze stampa pre-evento. E oggi sarà anche il turno di parlare con i giornalisti per Jannik Sinner a partire dalle ore 20:00 italiane (le 14:00 locali). Nel corso della giornata si presenteranno in sala stampa, tra gli altri, anche Novak Djokovic, Aryna Sabalenka e Coco Gauff.