Us Open, Sinner verso il debutto con Kopriva: oggi allenamento con Michelsen e conferenza stampa

Prosegue il percorso di avvicinamento agli Us Open di Jannik Sinner. Ieri, giovedì, il primo allenamento in quel di Flushing Meadows con un’ora di sessione insieme a Francisco Comesana. Oggi di nuovo in campo, questa volta con Alex Michelsen per continuare a riprendere il ritmo dopo il virus che lo ha debilitato a Cincinnati e il riposo dei successivi due giorni.
L’appuntamento è alle ore 17:00 italiane sul Practice Court 1 per la prima ora di allenamento, poi alle 18:00 i due giocatori si sposteranno sull’Arthur Ashe. In teora, anche ieri il team di Sinner aveva previsto inizialmente una sessione di due ore, salvo poi cambiare idea e scendere in campo solo un’ora. Vedremo se quest’oggi il lavoro sarà effettivamente più lungo.
GLI ALTRI ALLENAMENTI DI OGGI
Loreenzo Musetti, dopo essersi allenato ieri con Carlos Alcaraz, quest’oggi scenderà in campo insieme a Holger Rune per un’ora e mezza sul Louis Armstrong. Jasmine Paolini invece si allena con Elena Rybakina a partire dalle 16:30. Djokovic lavora con Lehcka, mentre Alcaraz avrà Khachanov come partner odierno.
COME VEDERE GLI ALLENAMENTI IN DIRETTA
Le sessioni sul Practice Court 1, 2, 3, 4 5 possono essere seguite in diretta streaming sul sito ufficiale del torneo a questo link. Quindi, salvo eventuali cambi di programma, anche la prima ora di allenamento di Sinner alle 17:00 dovrebbe essere visibile.
OGGI ANCHE LA CONFERENZA STAMPA
In vista dell’inizio anticipato del torneo alla domenica, partono un giorno prima anche le tradizionali conferenze stampa pre-evento. E oggi sarà anche il turno di parlare con i giornalisti per Jannik Sinner a partire dalle ore 20:00 italiane (le 14:00 locali). Nel corso della giornata si presenteranno in sala stampa, tra gli altri, anche Novak Djokovic, Aryna Sabalenka e Coco Gauff.