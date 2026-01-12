ATP 250 Auckland 2026: programma, orari e ordine di gioco martedì 13 gennaio. Scatta l’ora di Monfils

Il programma con gli orari italiani e l’ordine di gioco di martedì 13 gennaio per l’ATP 250 di Auckland 2026. Torna in campo Gael Monfils al suo ultimo anno sul circuito: il francese scenderà in campo non prima delle ore 6:00 italiane contro l’ungherese Fabian Marozsan. Chiude il programma del centrale la sfida tra il numero 8 del seeding Nuno Borges e Tomas Martin Etcheverry.
IL PROGRAMMA DI MARTEDÍ 13 GENNAIO
CENTRE COURT
ore 23:30 e a seguire
(WC) Tabilo – Carabelli
(WC) Bautista Agut – Mpetshi Perricard
Non prima delle ore 3:30
(WC) Reynolds/Watt – Gille/Verbeek
Non prima delle ore 6:00 e a seguire
Marozsan-Monfils
(8) Borges – Etcheverry
GRANDSTAND
Ore 00:00 e a seguire
Navone-Michelsen
Muller – (SE) Giron
(Q) Medjedovic – Kovacevic
COURT 1
ore 23:30 e a seguire
Gonzalez/Pel – Nouza/Rikl
Frantzen/Haase – (4) Cash/Tracy