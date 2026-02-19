ATP 500 Doha 2026, Sinner out ai quarti: si arrende a un super Mensik

Si ferma ai quarti di finale il cammino di Jannik Sinner nell’ATP 500 di Doha 2026. A frenare la sua corsa è stato un super Jakub Mensik, che dopo due ore e 11 minuti si è imposto con il punteggio di 7-6 2-6 6-3. Vittoria più prestigiosa della carriera per il ceco, che raggiunge Arthur Fils in semifinale. Prosegue invece il 2026 sottotono per Sinner, il quale non riesce a riscattarsi dopo la delusione dell’Australian Open. La beffa è doppia per l’azzurro, ko nonostante abbia vinto 3 punti in più dell’avversario.

La partita

Sinner parte meglio, guadagnandosi subito quattro palle break nel terzo gioco, tuttavia Mensik si tira fuori dai guai grazie al servizio e rimane al comando. La partita entra nel vivo e regala spettacolo, ma l’azzurro ha poco da sorridere: fatica a scardinare la resistenza dell’avversario e deve salvare una chance di break nell’ottavo gioco. Dopo circa 50 minuti di gioco si giunge al tie-break e a sorpresa è Mensik a salire in cattedra: ottiene un mini-break in avvio e non permette a Jannik di ricucire il gap. Risultato? 7-3 in suo favore e primo tie-break perso dall’altoatesino – esclusi gli incontri con Carlos Alcaraz – da Shanghai 2024.

Sinner rischia grosso anche in avvio di secondo set, quando è costretto ad annullare una palla break, ma con il passare dei game è lui a prendere il controllo delle operazioni. Nel sesto game arriva il primo break del match, addirittura a zero – suggellato da un doppio fallo del ceco – e nell’ottavo gioco ne matura un altro: 6-2 Jannik e parità ristabilita.

Neppure il tempo di realizzare quanto accaduto che Mensik conquista il break nel game inaugurale della frazione decisiva. E, da vero campione, lo consolida subito dopo issandosi sul 2-0. Sembra solo questione di tempo prima che l’azzurro torni a esprimere il suo tennis migliore e faccia valere le sue qualità in risposta. Invece ciò non accade e il merito è in gran parte del ceco, che approfitta sì di alcune scelte sbagliate del rivale ma ci mette anche del suo per prevalere con lo score di 6-3 e qualificarsi per la semifinale.