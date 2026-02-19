Svajda, il trionfo più difficile: a San Diego il titolo che vale una rinascita

Il ritorno a casa può essere un rifugio oppure una prova emotiva durissima. Per Zachary Svajda, al Challenger di San Diego, è stato entrambe le cose. Il titolo conquistato in California, battendo in finale Sebastian Korda con il punteggio di 6-4, 7-6(5), rappresenta molto più del settimo trofeo Challenger in carriera: è il punto di ripartenza di una stagione e, soprattutto, di un percorso personale segnato dal dolore.

Negli ultimi mesi Svajda aveva dovuto fare i conti con la perdita del padre, figura centrale nella sua crescita tennistica e umana. Dopo la scomparsa, avvenuta nell’autunno 2025, il californiano si era fermato per alcune settimane, scegliendo di restare accanto alla famiglia. Il rientro nel circuito non è stato immediato né semplice, perché tornare a competere significava anche confrontarsi con un’assenza ancora troppo recente.

La scelta di giocare proprio a San Diego, a pochi chilometri dai campi dove è cresciuto, ha aggiunto un ulteriore livello emotivo alla settimana. Ogni allenamento, ogni ingresso in campo, riportava alla memoria momenti condivisi con il padre. Svajda stesso ha raccontato di aver avuto dubbi sulla partecipazione al torneo, consapevole del carico simbolico che quell’evento avrebbe comportato. Alla fine, però, ha deciso di esserci, trasformando l’incertezza in motivazione.

Dal punto di vista tecnico, la finale contro Korda ha mostrato segnali incoraggianti. Svajda ha gestito con maturità i momenti di pressione, soprattutto nel tie-break del secondo set, quando la partita poteva facilmente scivolare verso il terzo. È lì che si è vista la sua crescita: meno frenesia, maggiore disciplina negli schemi, attenzione nella gestione del servizio e delle traiettorie in uscita dal colpo di inizio gioco. La lucidità nei punti chiave è stata il vero spartiacque.

Anche il simbolismo del trofeo, una tavola da surf, omaggio alla cultura locale, ha rafforzato l’idea di un successo profondamente radicato nel territorio. Non una vittoria qualunque, ma un’affermazione “a casa”, davanti a un pubblico che conosce la sua storia fin dagli inizi.

Dal punto di vista della classifica, il successo californiano ha un peso specifico rilevante: Svajda si avvicina sensibilmente alla soglia della Top 100 ATP, obiettivo dichiarato per questa stagione. I punti conquistati a San Diego consolidano la sua posizione a ridosso dei primi cento e gli offrono maggiore margine nella programmazione dei prossimi tornei, tra qualificazioni Slam e tabelloni principali ATP.

In termini complessivi, San Diego rappresenta una tappa di maturazione. Svajda ha dimostrato di poter competere ad alto livello anche in condizioni emotive complesse. È un segnale importante per il suo percorso, perché racconta di un giocatore che sta imparando a trasformare l’esperienza personale, anche la più difficile, in forza agonistica.