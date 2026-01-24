Australian Open 2026, Bublik scrive la storia del tennis kazako

Alexander Bublik (n.10 ATP) continua a sorprendere all’Australian Open 2026. Il tennista kazako ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale per la prima volta in carriera, battendo Tomas Martin Etcheverry (n.62 ATP) in tre set combattuti, tutti chiusi al tie-break o di misura: 7-6, 7-6, 6-4. Con questa vittoria, Bublik si qualifica per gli ottavi di finale senza aver ancora perso un set nel torneo, confermandosi uno dei protagonisti più solidi della prima settimana a Melbourne.

Un traguardo storico per il tennis kazako

Il successo contro Etcheverry ha avuto un valore speciale: Bublik è diventato il primo giocatore del Kazakistan a raggiungere gli ottavi di finale in tutti e quattro i tornei del Grande Slam.

Intervistato a caldo a fine partita, il tennista kazako ha ammesso di non essere consapevole del primato appena raggiunto:

“No, non lo sapevo. So solo che negli ultimi sei mesi sto giocando bene per il Kazakistan. Fare un altro passo importante nella mia carriera, e farlo qui in Australia, è un grande piacere”.

Crescita personale e maturità in campo

Il numero uno kazako ha poi spiegato i motivi della sua crescita recente, sottolineando un cambiamento di mentalità:

“Penso di essere maturato un po’. Mi piace stare a casa, e ho capito che se gioco bene in pochi tornei posso guadagnare punti e concedermi più settimane di riposo”.

Un approccio più equilibrato che sembra riflettersi anche nella sua continuità in campo. Una crescita iniziata lo scorso anno, quando il giocatore kazako ha guadagnato 22 posizioni in classifica, passando dalla 33ª alla 11ª posizione mondiale, chiudendo la stagione a ridosso della top ten.

La grande versatilità del talento kazako

Il tennista naturalizzato kazako ha un gioco ricco di soluzioni, capace di adattarsi a tutte le superfici. Lo ha dimostrato con i fatti lo scorso anno, vincendo quattro tornei su tre superfici differenti: cemento, erba e terra battuta. Probabilmente gli mancava quel pizzico di convinzione per sentirsi stabilmente tra i grandi del tennis. Anche perché, nella sua vita, il tennis non è l’unico centro di gravità, a differenza di altri top player che hanno recentemente sottolineato quanto questo sport rappresenti quasi la totalità della loro esistenza e di essere, allo stesso tempo, grandi appassionati anche da spettatori.

Sfida ad alta tensione con Alex de Minaur

Agli ottavi di finale, Bublik affronterà Alex de Minaur (n.6 ATP), idolo di casa e uno dei giocatori più costanti del circuito. I due si conoscono bene e si sono affrontati cinque volte in carriera, con un bilancio di 3-2 in favore dell’australiano, la cui ultima vittoria negli scontri diretti risale però al 2024, quando si impose in due set al Masters 1000 di Indian Wells. L’appuntamento è fissato per domenica 25 gennaio, quando i due si contenderanno un posto tra i migliori otto del torneo. Il tempo dirà fin dove potrà arrivare, ma per ora il kazako può godersi il momento.