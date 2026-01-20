Australian Open 2026, Darderi vince ma scappa in bagno (VIDEO)

Un finale di partita decisamente fuori dal comune quello andato in scena all’Australian Open 2026 nel match tra Luciano Darderi e Cristian Garin. L’azzurro vince, chiude l’incontro, ma invece di godersi l’applauso del pubblico, corre in bagno.

Dopo aver conquistato il match point che gli ha permesso di archiviare la pratica, Darderi ha oltrepassato di corsa la propria metà campo, superato la rete e stretto rapidamente la mano a Garin. Nessuna celebrazione, nessun sorriso verso il pubblico: solo un gesto rapido anche verso il giudice di sedia, salutato da lontano con la mano, e poi la fuga immediata verso l’uscita dal campo.

Una scena quasi comica, ma che racconta bene quanto l’azzurro stesse soffrendo negli ultimi game dell’incontro. Visibilmente piegato in due già nei punti finali, Luciano non ha nemmeno aspettato il classico rituale post-match: priorità assoluta raggiungere il bagno.