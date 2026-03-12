Masters/Wta 1000 Indian Wells 2026: programma, orari e ordine di gioco giovedì 12 marzo con Sinner

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di giovedì 12 marzo del Masters/Wta 1000 di Indian Wells 2026. Torna in campo Jannik Sinner, che chiuderà la sessione diurna contro lo statunitense Learner Tien. Impegnato anche il numero uno del mondo Carlos Alcaraz contro il campione dell’edizione 2021 Cameron Norrie. Al femminile, Aryna Sabalenka se la vedrà con la giovane stella canadese Mboko, mentre Iga Swiatek affronterà Svitolina.
STADIUM 1
ore 19.00 – (1) Sabalenka vs (10) Mboko
non prima delle 21.00 – (2) Sinner vs (25) Tien
non prima delle 01.00 – (5) Pegula vs (3) Rybakina
non prima delle 03.00 – (1) Alcaraz vs (27) Norrie
STADIUM 2
ore 19.00 – (30) Fils vs (4) Zverev
non prima delle 21.00 – (14) Noskova vs (Q) Gibson
non prima delle 22.30 – (9) Svitolina vs (2) Swiatek
non prima delle 01.00 – (14) Draper vs (11) Medvedev