Wta 1000 Indian Wells 2026, ritiro Siniakova contro Svitolina: il motivo e cosa succede con le scommesse

Ritiro per Katerina Siniakova nel corso del match contro Elina Svitolina, valido per gli ottavi di finale del Wta 1000 di Indian Wells 2026. Problema alla parte alta della coscia destra per la ceca (n.44 ATP), costretta a fermarsi sul punteggio di 6-1 1-1 in favore dell’ucraina testa di serie numero 9. Avanza ai quarti di finale Svitolina, che se la vedrà con la numero 2 del mondo Iga Swiatek.

RITIRO SINIAKOVA, COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE

La sfida è regolarmente cominciata, quindi parte dei siti scommesse rimborsano gli esiti (Siniakova perdente, Svitolina vincente). Il consiglio, però, è di controllare il regolamento del sito di betting sul quale avete piazzato la giocata. Verranno pagate regolarmente le quote relative al primo parziale, che si è concluso. Le quote che invece saranno rimborsate interessano il set betting. Infine, quelle sugli under e over games verranno pagate solo ed esclusivamente se l’esito risulta già certificabile.