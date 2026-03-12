A che ora Sinner-Tien: data, orario, diretta streaming quarti Masters 1000 Indian Wells 2026

Jannik Sinner si gioca con Learner Tien un posto in semifinale nel Masters 1000 di Indian Wells 2026. Il numero 2 del mondo va a caccia del primo titolo della stagione, dopo la semifinale persa all’Australian Open con Djokovic e il passaggio a vuoto contro Mensik nei quarti dell’ATP 500 di Doha. Sarà il secondo scontro tra Sinner e Tien: l’unico precedente è in favore dell’altoatesino e risale alla finale dell’ATP 500 di Pechino 2025 (6-2 6-2).

SINNER-TIEN IN TV: DATA E ORARIO

Il match di quarti di finale sul cemento outdoor del deserto californiano tra Jannik Sinner e Learner Tien andrà in scena giovedì 12 marzo sullo Stadium 1 non prima delle 21.00, al termine del match tra Aryna Sabalenka e Victoria Mboko (ore 19.00). La partita sarà visibile in diretta tv sui canali Sky Sport (Sky Sport Uno, 201, e Sky Sport Tennis, 203) e in streaming su NOW.