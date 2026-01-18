Marat Safin: “Djokovic ancora fantastico, ma qualcosa non va con la nuova generazione”

AtpAustralian OpenNews

L’ex numero 1 del mondo Marat Safin è sempre stato noto per la sua schiettezza e non fa eccezione adesso che allena Andrey Rublev. Il coach russo, campione dell’Australian Open 2005, ha parlato alla vigilia del primo Major della stagione: al programma “News Melbourne” è stato interrogato su Novak Djokovic e sulla sua longevità. Safin, in carriera contro Djokovic, ha vinto entrambi i precedenti giocati, entrambi in uno Slam, all’Australian Open 2005 e a Wimbledon 2008: ovviamente altri tempi per Nole. Parlando del serbo, Safin ha però bacchettato le nuove generazioni:Novak sta ancora giocando a un livello fantastico, ma c’è qualcosa che non va con la nuova generazione. È il migliore nella storia del tennis. Però ragazzi… dai…”. Tornando in casa Safin, il suo Andrey Rublev esordirà lunedì 19 gennaio contro l’azzurro Matteo Arnaldi.

