Rafael Nadal sugli sci con il figlio (VIDEO)

Rafael Nadal ha pubblicato sul proprio account TikTok un video in cui si concede una giornata sulla neve insieme al figlio, il piccolo Rafael, chiamato come lui. Nel filmato si vede il bimbo sciare tra le gambe del padre, mentre entrambi scivolano dolcemente sulla pista. Forse una delle cose più belle del “dopo carriera” è proprio questa: poter praticare altri sport in modo amatoriale, senza l’ossessione del rischio, senza la pressione di preservare il fisico per il prossimo torneo. Solo divertimento. Solo tempo in famiglia.
