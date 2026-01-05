La PTPA risponde a Djokovic: “Gli attacchi non ci distoglieranno dai nostri obiettivi”

Una delle notizie più sorprendenti degli ultimi giorni è la decisione da parte di Novak Djokovic di lasciare la PTPA (Professional Tennis Players Association), da lui stesso fondata nel 2020, insieme all’allora collega Vasek Pospisil.

Lo ha annunciato il tennista serbo tramite i suoi canali social, mostrandosi poco incline alle direttive che al momento caratterizzano l’organizzazione e sentendosi distante da ciò che lo rappresenta: ”I miei valori e il mio approccio non sono più in linea con quelli dell’attuale direzione dell’organizzazione. Questa decisione, inoltre, arriva a seguito di preoccupazioni riguardo l’utilizzo della mia voce e della mia immagine”.

Non si è fatta attendere la risposta della PTPA, che non ci è andata per il sottile, e ha replicato a tono al 24 volte campione Slam: “Stiamo lavorando a stretto contatto con i legali e le forze dell’ordine per contrastare la diffusione di notizie false. Gli attacchi da parte di qualsiasi giocatore non ci distoglieranno dai nostri obiettivi”.

Inoltre, in contrasto con le parole del trentottenne serbo, l’organizzazione ha voluto precisare che: “I giocatori hanno fondato la PTPA per garantire maggiore trasparenza all’interno del circuito. La PTPA è governata dai giocatori e opera attraverso una comunicazione aperta, decisioni collaborative e un coinvolgimento costante. Rimaniamo disponibili ad affrontare i problemi con qualunque giocatore”.

“Nell’ambito della sua missione, la PTPA ha avviato azioni legali contro i tour e i tornei del Grande Slam per promuovere riforme relative alla governance, alla trasparenza e ai diritti dei giocatori. Di conseguenza, siamo stati oggetto di una campagna coordinata di diffamazione e intimidazione dei testimoni attraverso la diffusione di narrazioni inaccurate e fuorvianti volte a screditare la PTPA, il suo staff e il suo lavoro. Un tribunale federale ha già stabilito che questo tipo di molestie è improprio e ne ha ordinato la cessazione” si legge ancora nel comunicato.