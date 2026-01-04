Novak Djokovic esce dalla PTPA: “I miei valori non sono più allineati con l’attuale direzione”

Novak Djokovic lascia la PTPA. Con un messaggio pubblicato suoi propri canali social, l’ex numero uno al mondo ha ufficializzato la decisione di lasciare l’associazione che lui stesso aveva fondato nel 2020 insieme al collega Vasek Pospisil e che nel 2025 ha portato il tennis in tribunale a New York con una class action contro ATP, WTA, ITF e ITIA e il loro presunto controllo monopolistico.

“Dopo un’attenta riflessione, ho deciso di allontanarmi completamente dalla Professional Tennis Players Association. Questa decisione nasce da preoccupazioni persistenti riguardo alla trasparenza, alla governance e al modo in cui la mia voce e la mia immagine sono state rappresentate”, ha esordito il serbo nella sua dichiarazione pubblicata via social.

“Sono orgoglioso della visione che Vasek e io abbiamo condiviso nel fondare la PTPA, con l’obiettivo di dare ai giocatori una voce più forte e indipendente – continua – ma è diventato chiaro che i miei valori e il mio approccio non sono più allineati con l’attuale direzione dell’organizzazione”.

“Continuerò a concentrarmi sul mio tennis, sulla mia famiglia e a contribuire a questo sport in modi che riflettano i miei principi e la mia integrità. Auguro il meglio ai giocatori e a tutti coloro che ne fanno parte mentre vanno avanti, ma per quanto mi riguarda questo capitolo è ormai chiuso”, ha concluso Djokovic.