Challenger Nonthaburi 2026: Giustino supera Santillan ma si ritira dai quarti di finale

Lorenzo Giustino batte Akira Santillan con il punteggio di 6-4 7-5 in un’ora e trentacinque minuti e conquista i quarti di finale del Challenger thailandese di Nonthaburi. Il tennista italiano ha però deciso di ritirarsi dal torneo a causa di un fastidio alla schiena. Si tratta di un ritiro precauzionale in vista delle qualificazioni al prossimo Australian Open, in programma a partire dal prossimo 12 gennaio.

Giustino avrebbe dovuto scontrarsi con Joel Schwaerzler che nel turno precedente ha sconfitto il francese Florent Bax in tre set, chiudendo la partita con un netto 6-0. L’austriaco accede così direttamente alla semifinale e godrà di qualche ora di riposo in più rispetto al suo prossimo avversario.

LA PARTITA

Nella vittoria contro il giapponese, nel primo parziale il numero 212 del ranking ha strappato il servizio all’avversario nel terzo gioco e per chiudere il set ha annullato ben due palle break. Il secondo set, sul 5-5, lo strappo decisivo da parte dell’italiano avviene nell’undicesimo gioco e in quello successivo, dopo i vantaggi, la testa di serie numero 2 del torneo ha chiuso i conti vincendo una partita tutt’altro che semplice.

Marco della Calce