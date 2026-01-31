Australian Open 2026, Sabalenka: “Arrabbiata con me stessa, ma Rybakina incredibile”

Aryna Sabalenka è stata battuta da Elena Rybakina nella finale dell’Australian Open 2026, ma in conferenza stampa ha analizzato la sconfitta con maturità: “Ho dato il massimo lottando fino all’ultimo punto, ma lei ha giocato una partita incredibile. Sento di aver mancato alcune delle opportunità che ho avuto, ma il tennis è così. A volte vinci, altre perdi: spero che quest’anno io sia una vincitrice più di una perdente“.

Sul momento che ha deciso la finale, vale a dire i cinque giochi consecutivi vinti da Rybakina sullo 0-3 nel terzo set: “Ho la sensazione che in quel momento lei non avesse più nulla da perdere, quindi ha giocato punti incredibili. Stava servendo, quindi è bastato un break. Non so se ho qualche rimpianto. Forse avrei dovuto cercare di essere più aggressiva al servizio, sapendo che avevo un break di vantaggio e che potevo metterla sotto pressione, ma ha giocato in modo incredibile“. Subito dopo si è corretta: “Certo che ho dei rimpianti. Ero in vantaggio 3-0 e pochi secondi dopo ero sotto 4-3 con un break da recuperare“.

Guardare il bicchiere mezzo pieno

“Sono davvero arrabbiata con me stessa, perché ancora una volta ho avuto delle opportunità. Ho giocato alla grande fino a un certo punto, e poi non ho potuto resistere all’aggressività che lei ha messo in campo. Ciononostante penso di aver giocato un ottimo tennis qui in Australia. Anche in questa finale sento di aver giocato alla grande. Ho fatto del mio meglio, ma lei è stata una giocatrice migliore“.

Progressi e ambizioni

“Nel complesso è andata molto meglio rispetto all’anno scorso in termini di livello, delle decisioni prese in campo e della mentalità che ho mantenuto per tutto il match. Penso di aver fatto grandi progressi e che sto andando nella giusta direzione. In questo momento non voglio pensare al tennis, ma le mie ambizioni sono sempre le stesse. Continuare a lottare, a lavorare sodo, a mettermi in gioco e dare il massimo se avrò un’altra possibilità in finale“.