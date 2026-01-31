Elena Rybakina vince l’Australian Open 2026, Sabalenka battuta in finale

Elena Rybakina vince l’Australian Open 2026, in finale supera la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka con lo score di 6-4 4-6 6-4 in 2 ore e 18 minuti. Per la kazaka si tratta del secondo successo in uno Slam, dopo Wimbledon 2022. Da lunedì risalirà al terzo posto nella classifica WTA, eguagliando il suo miglior ranking. Nel percorso verso la vittoria ha superato tre Top 10 di fila: Iga Swiatek, Jessica Pegula e Sabalenka. Per la bielorussa si tratta della seconda sconfitta consecutiva in finale a Melbourne e anche della seconda sconfitta consecutiva contro Rybakina.

In classifica Wta, Sabalenka resta saldamente in vetta (10.990) con oltre 3.000 punti di margine su Iga Swiatek (7.978). Rybakina guadagna due posizioni ed è terza a quota 7.610. Tris di statunitensi dalla quarta alla sesta piazza: c’è Amanda Anisimova (6.680) davanti a Gauff (6.423) e Jessica Pegula (6.103). Jasmine Paolini resta ottava a 4.267 punti ed entra in top ten Elina Svitolina (10^ a 3.205 punti), mentre scivola al 15° posto (2.351) la vincitrice degli Australian Open 2025 Madison Keys.

LA PARTITA

A inizio partita Rybakina sembra molto più rilassata di Sabalenka che, invece, appare nervosa e fallosa. La kazaka conquista un break nel primo gioco della finale e lo consolida, nonostante un game non brillante al servizio. Nell’ottavo gioco la bielorussa ha l’occasione per rimettere in equilibrio il set, ma l’avversaria annulla due palle break con due servizi vincenti. Il break in apertura si rivela decisivo: Rybakina mantiene il vantaggio fino alla fine del set e chiude sul 6-4.

Sabalenka ha di nuovo palla break nel secondo gioco del secondo set, ma la vincitrice delle WTA Finals 2025 è di nuovo abile ad annullare le tre chances concesse. Il set prosegue in perfetto equilibrio fino al 5-4 sul servizio di Rybakina. Un errore sotto rete, un ottimo dritto di Sabalenka e un dritto in corridoio della kazaka portano allo 0-40. La numero 5 del ranking è spalle al muro e trema: sulla seconda di servizio Sabalenka aggredisce e vince il set con un ottimo passante. Uno a uno, si va al terzo.

Il set decisivo

Terzo set che inizia sulla falsa riga del secondo: Sabalenka tiene il servizio e poi, grazie a due splendide risposte, prima si procura una palla break e poi la converte. 2-0 e servizio per la bielorussa che salva una palla del contro-break e consolida il suo vantaggio. Salvataggio che Sabalenka non riesce a replicare sul 3-1: un dritto in rete sul 15-40 rimette in scia Rybakina che tiene il gioco al servizio e completa la rimonta. Da 0-3 a 3-3, tutto di nuovo in equilibrio. Dura poco però: la kazaka strappa di nuovo il servizio all’avversaria e torna in vantaggio per la prima volta dal primo set. Quando deve servire per il match sul 5-4 non trema e si aggiudica l’Australian Open 2026.