US Open 2025, Shelton chiama il medical time-out: problema alla spalla

Sul punteggio di 6-3 3-6 -4 1-0 in proprio favore, Ben Shelton ha chiesto un medical time-out nel match contro Adrian Mannarino. Il tennista americano si è fermato dopo una risposta incrociata di dritto, chiedendo immediatamente l’intervento del fisioterapista per trattare la spalla sinistra sul punteggio di 15-30 nel game. La sesta testa di serie sarà dunque costretta a battagliare contro il rivale francese condizionato da questo problema, in un match che vale l’ingresso agli ottavi di finale degli Us Open 2025.

Il campione del Masters 1000 di Toronto si è presentato come uno dei candidati a infastidire i migliori nel tabellone e sarebbe un peccato vederlo uscire di scena a causa di questo problema. Nei primi istanti di ripresa di gioco Shelton ha continuato a stiracchiarsi e a muovere la spalla, non convinto della propria condizione fisica.