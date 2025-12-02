Kamilla Rakhimova cambia nazionalità: giocherà per l’Uzbekistan

Cambio di nazionalità per Kamilla Rakhimova: la numero 112 del mondo abbandona la Russia per abbracciare i colori della bandiera dell’Uzbekistan. Dopo Maria Timofeeva, la nativa di Yekaterinburg diventa dunque la seconda giocatrice nel giro di poche settimane a effettuare la medesima scelta. A confermare la notizia è il sito ufficiale della federazione tennistica uzbeka.

Scelta assolutamente non casuale, quella effettuata dalla giocatrice classe 2001, considerati i legami della famiglia con l’Uzbekistan: la madre Rufina è un’ex tennista che ha giocato sotto la bandiera uzbeka e il fratello Timur è nato nella capitale Tashkent.

IL COMMENTO DELLA FEDERAZIONE UZBEKA

“L’arrivo in nazionale uzbeka di Kamilla Rakhimova rappresenta un evento storico dal grande significato – afferma Sador Kamilov, Segretario Generale della federazione tennista uzbeka – Ha già dimostrato quanto sia una giocatrice forte capace di giocare alla pari contro le migliori del mondo. Siamo molto contenti di avere Kamilla nella nostra squadra e abbiamo fiducia che potrà realizzare grandi vittorie e segnare nuovi record sotto la bandiera dell’Uzbekistan”.

Singolarista ma anche doppista: Rakhimova ha conquistato in carriera tre titoli WTA in doppio e uno in singolare. In questa stagione è stata protagonista a Wimbledon dove, al secondo turno, si è imposta in rimonta contro la numero 8 del mondo Jasmine Paolini (4-6 6-4 6-4).