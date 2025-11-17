Coppa Davis 2025, Jacopo Vasamì sparring aggiuntivo a Bologna: si è allenato con Berrettini

Nel primo pomeriggio di lunedì 17 novembre, Matteo Berrettini si è allenato sul cemento indoor della SuperTennis Arena di Bologna, dove andranno in scena le Final Eight di Coppa Davis. Reduce dai quarti a Metz, il ventinovenne romano dovrebbe essere il secondo singolarista della squadra azzurra e vuole farsi trovare pronto in vista dell’esordio contro l’Austria. A condividere il campo con lui non c’era però nessuno degli altri giocatori convocati e neppure lo sparring Carlo Alberto Caniato – che abbiamo intervistato in esclusiva.

Berrettini si è allenato con il giovane Jacopo Vasamì. Protagonista nelle ITF Junior Finals a Chengdu poche settimane fa, il diciassettenne di Roma è presente in Emilia Romagna come sparring aggiuntivo per le giornate di lunedì e martedì. Il vero motivo per cui è sceso in campo con Matteo, però, è perché è mancino. Con ogni probabilità, mercoledì Berrettini sfiderà infatti l’austriaco Jurij Rodionov – anche lui mancino – e dunque ha voluto preparare l’impegno allenandosi con un giocatore che ha a sua volta la sinistra come mano dominante.