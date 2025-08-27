Dall’under 12 a Wimbledon: tutte le vittorie degli italiani contro Alcaraz

Dal circuito Tennis Europe fino alla finale di Wimbledon 2025: quali sono stati gli italiani capaci di battere Carlos Alcaraz? Alla vigilia del 2° turno dello US Open 2025 tra lo spagnolo e Mattia Bellucci, con la prospettiva di un possibile terzo round contro Luciano Darderi in caso di vittoria, viene spontaneo chiedersi quali azzurri siano riusciti nell’impresa di superare il classe 2003 di Murcia.

C’è naturalmente Jannik Sinner, autore di cinque vittorie complessive (il bilancio diretto è 9-5 per Alcaraz), l’ultima delle quali proprio nella finale di Wimbledon. Se si esclude l’attuale numero 1 del mondo, l’ultimo italiano a battere Alcaraz è stato Lorenzo Musetti nella sorprendente finale di Amburgo 2022. Da allora, lo spagnolo ha avuto la meglio su tutti gli altri azzurri affrontati — tra cui Zeppieri, Fognini, Cobolli, Musetti, Berrettini, Arnaldi, Sonego, Vavassori e Nardi — fatta eccezione per Sinner.

Sconfiggere Alcaraz non è mai stato semplice, e infatti nella sua attività giovanile ufficiale — dal Tennis Europe under 12 all’ITF under 18 — l’unico italiano a riuscirci è stato Francesco Maestrelli, a Pavia nel 2016 in un torneo under 14. Bisognerà attendere l’ingresso di Alcaraz nel circuito Challenger per rivedere successi azzurri, firmati da Caruso, Napolitano, Moroni e Giustino. Nel circuito maggiore, invece, figurano una vittoria a testa per Sonego, Berrettini e il già citato Musetti, oltre naturalmente alle cinque affermazioni di Sinner. Di seguito, incontri e punteggi delle vittorie italiane contro Carlos Alcaraz.



LE VITTORIE UFFICIALI DEGLI ITALIANI CONTRO ALCARAZ IN SINGOLARE