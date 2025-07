Nitto ATP Finals 2025, Torino è pronta

Dopo il successo dell’edizione 2024, passata alla storia per la vittoria di Jannik Sinner, Torino si prepara ad accogliere una nuova, attesissima edizione delle Nitto ATP Finals. L’evento conclusivo della stagione tennistica maschile, che vedrà in campo i migliori otto singolaristi e le migliori otto coppie di doppio, si svolgerà alla Inalpi Arena dal 9 al 16 novembre. E lo farà con importanti novità, annunciate nella conferenza di presentazione del Masterplan 2025, ospitata al grattacielo Intesa Sanpaolo. Il 2024 ha portato numeri da record: oltre 500 milioni di euro di ricaduta economica, più di 200mila biglietti venduti e un gradimento del pubblico al 97%. La FITP, insieme alle istituzioni e agli sponsor, punta ora ad alzare ulteriormente il livello. Sarà ampliata la capienza della Inalpi Arena, con 684 posti in più per ogni sessione, mentre il Fan Village, cuore esperienziale del torneo, potrà accogliere fino a 5.750 persone. All’interno del Villaggio, spazio a novità legate all’innovazione e al divertimento: nascerà un Simulation Hub dedicato alle tecnologie immersive applicate al tennis, ci saranno campi da pickleball e padel, un’area eSports, zone food e merchandising, con un’offerta sempre più ampia. Confermato anche il villaggio enogastronomico con la presenza di grandi firme della cucina italiana come Da Vittorio, La Credenza, Casa Format e Iginio Massari. L’obiettivo è rendere il torneo un vero e proprio festival sportivo e culturale. Non mancherà l’intrattenimento musicale. Il 6 novembre andrà in scena il Grand Opening Show, con protagonisti Max Pezzali e i Pinguini Tattici Nucleari, in uno spettacolo che unirà musica e tennis nella suggestiva cornice della Inalpi Arena.

Dal punto di vista sportivo, c’è grande attesa per i protagonisti che animeranno il campo. Il primo a qualificarsi è stato Carlos Alcaraz, mentre Jannik Sinner, trionfatore nell’ultima edizione, è vicinissimo alla matematica certezza di poter difendere il titolo. In corsa anche Lorenzo Musetti, a caccia di una storica prima partecipazione, così come la coppia Bolelli-Vavassori, che sogna di tornare tra le migliori otto del doppio. E occhio sempre a Novak Djokovic, sei volte campione e ancora in lizza per la 18ª qualificazione alle Finals.

Come sottolineato dal presidente Angelo Binaghi, quello delle ATP Finals è un progetto che “dimostra cosa può fare il Sistema Italia quando pubblico e privato remano nella stessa direzione”. L’evento continuerà a essere una grande vetrina per Torino, che ospiterà la manifestazione almeno fino al 2025. Un’occasione per coniugare sport, impatto economico, promozione territoriale e innovazione.

Biglietti e abbonamenti, inclusi Fan Village e allenamenti, sono disponibili su tickets.nittoatpfinals.com

