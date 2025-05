Il Challenger di Perugia compie 10 anni

Una settimana da ricordare, tra incontri di grande tennis e numerose sorprese. Così verranno festeggiati i dieci anni degli Internazionali di Tennis Città di Perugia | G.I.Ma. Tennis Cup: il Challenger 125 organizzato da MEF Tennis Events sui campi del Tennis Club Perugia è oramai alle porte, con la competizione in programma dall’8 al 15 giugno. L’entry list di quest’anno è guidata da Roberto Carballes Baena oltre a numerosi tennisti italiani. Tra di loro, non manca il nome di Francesco Passaro, pronto a prendersi l’abbraccio dei tifosi dopo le convincenti prestazioni agli Internazionali BNL d’Italia. In Umbria ci sarà anche Matteo Gigante, fresco della soddisfazione incassata al Roland Garros dove ha superato le qualificazioni e, per la prima volta in carriera, il primo e secondo turno in uno Slam. Alla conferenza stampa di presentazione della kermesse, che si è tenuta presso il Tennis Club Perugia, hanno partecipato la Sindaca della città, Vittoria Ferdinandi; l’Assessore allo Sport Pierluigi Vossi; l’Assessore al Commercio Andrea Stafisso, il Presidente del Comitato Regionale Umbro del CONI, Aurelio Forcignanò; il Presidente del Comitato Regionale Umbria della FITP, Roberto Carraresi; il Presidente del Tennis Club Perugia, Luigi Grafas e il Presidente di MEF Tennis Events, Marcello Marchesini.

L’entry list parla italiano: almeno sei azzurri in main draw – Già nel 2024 l’ondata azzurra aveva straripato sulla terra rossa perugina, e nel 2025 questa tradizione è destinata a continuare. L’entry list dell’ATP Challenger 125 guidata dal numero 63 del mondo Roberto Carballes Baena può contare su almeno sei italiani nel tabellone principale, in attesa dei risultati delle qualificazioni e delle wild card. Tra di loro spicca il nome di Luca Nardi: il numero 94 ATP è considerato uno dei talenti più cristallini del panorama tennistico nazionale e da testa di serie numero tre punta a dare slancio alla sua stagione. Con lui c’è anche Francesco Passaro, il quale arriva dall’ottimo risultato agli Internazionali BNL d’Italia dove ha raggiunto il terzo turno battendo anche il numero 15 del mondo Grigor Dimitrov. Cerca conferme Matteo Gigante: il romano ha brillato nel mese di maggio con la vittoria al Challenger di Roma, prima di disputare per la seconda volta in carriera il secondo turno al Foro Italico. A chiudere il sestetto azzurro ci sono Andrea Pellegrino, Federico Arnaboldi e Francesco Maestrelli. Nei nomi ai nastri di partenza a Perugia spiccano poi le presenze dell’ex numero 23 ATP Dusan Lajovic, specialista della superficie con due trofei sollevati nel circuito maggiore, oltre a quella di Bernard Tomic, ex numero 17 della classifica mondiale. Chiude l’entry list il classe 2005 Rodrigo Pacheco Mendez: il messicano è stato numero uno del mondo Junior sia in singolo che in doppio e arriverà a Perugia con l’ambizione di stupire.

La Sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi: “Festeggiamo un grande traguardo” – Dopo averlo visto nascere e crescere nel corso degli anni, il Comune di Perugia continua a porsi al fianco di MEF Tennis Events per la buona riuscita del Challenger umbro in programma a giugno. “È con grande gioia che celebriamo insieme la decima edizione degli Internazionali di Tennis Città di Perugia | G.I.Ma. Tennis Cup – ha detto la Sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi –. Questo traguardo segna un momento di straordinaria importanza per la nostra comunità, consacrando questa manifestazione tra le più importanti nel suo genere. Questo sport ha sempre occupato un posto speciale nel mio cuore. Ricordo con affetto i miei primi passi sulla terra rossa del nostro circolo, dove ne ho scoperto la sua bellezza. Qui non si fa soltanto movimento fisico, ma si costruisce il tessuto sociale dei luoghi in cui viviamo. Come cittadini, dobbiamo continuare a promuovere i valori dello sport e mantenere questo importante senso di collettività che ci appartiene”. Alle parole della Sindaca, si è aggiunto il commento dell’Assessore allo Sport, Pierluigi Vossi: “Avendo letto l’entry list, mi preme far notare la presenza di tanti tennisti azzurri, così come del nostro Francesco Passaro che con le sue prestazioni ci sta rendendo orgogliosi. L’evento è molto importante per la città e noi siamo pronti ad accompagnare MEF Tennis Events in questa straordinaria manifestazione”.

G.I.Ma. si conferma title sponsor dell’evento – La storia di MEF Tennis Events è indissolubilmente legata a sponsor come G.I.Ma., la quale supporta con grande gioia eventi come il torneo di Perugia: “La decima edizione degli Internazionali di Tennis Città di Perugia è un traguardo che ci riempie di orgoglio. G.I.Ma. S.p.A. desidera esprimere la più sincera gratitudine al Presidente di MEF Tennis Events, Marcello Marchesini, per l’eccellente lavoro svolto in questi anni di attività. Un impegno che ha trasformato questo torneo in un appuntamento di prestigio non solo per gli appassionati di tennis e per la grande rilevanza sportiva del torneo, ma anche per il suo ruolo nel promuovere e valorizzare la città. Con entusiasmo, siamo orgogliosi di confermare il nostro supporto in qualità di sponsor del torneo, con l’obiettivo di continuare a far crescere questo evento che unisce in modo straordinario sport, cultura e identità del nostro territorio”.

Il presidente Luigi Grafas apre le porte del Tennis Club Perugia – “Abbiamo raggiunto la decima edizione del torneo e siamo veramente molto contenti della sua evoluzione dal 2015 ad oggi – ha detto il presidente del Tennis Club Perugia, Luigi Grafas – . L’appuntamento è diventato un punto di riferimento del circuito ATP Challenger Tour e quest’anno saremo premiati per aver raggiunto con successo dieci edizioni. Ringrazio i partner del torneo, primo fra tutti G.I.Ma. S.p.A., il Comune di Perugia, Marcello Marchesini e MEF Tennis Events per la collaborazione nella parte organizzativa”. L’augurio del presidente è di assistere ad una settimana di grande tennis: “Ricordo ancora con gioia quella che fu una prima edizione di grande successo, ma che possiamo considerare tutt’altra cosa in termini di fluidità organizzativa e gestionale attuale, tipica degli eventi di altissimo livello. La categoria dell’evento è molto alta, per cui mi aspetto di assistere a grandi incontri. Ringrazio i collaboratori del circolo che sono già a lavoro per preparare i campi in terra rossa, in attesa dei professionisti. Siamo tutti in fibrillante attesa per tornare a vivere tante emozioni”.

Marchesini: “Festeggiamo un anniversario speciale” – “Con grandi sacrifici, passione e con il supporto di tutte le parti in causa, siamo arrivati ai primi dieci anni del torneo di Perugia – ha detto il presidente di MEF Tennis Events, Marcello Marchesini –. Per me è molto importante ringraziare la nuova amministrazione comunale per l’importante aiuto che c’è stato fin da subito, così come di tutti gli sponsor che ci danno una grande mano per un evento che è diventato davvero grande oggi. Per noi questo luogo significa casa, e abbiamo lavorato molto nel 2025 con tutto lo staff per adeguare gli impianti del Tennis Club Perugia agli standard elevati richiesti dal circuito. Adesso siamo davvero pronti, e colgo l’occasione per annunciare che la decima edizione di questo torneo sarà in diretta streaming sull’app di DAZN, una maniera ulteriore per non perdersi neanche un punto di questi Internazionali. L’augurio è di assistere a un’altra settimana di grande tennis e che in tanti vengano a trovarci per festeggiare con noi un anniversario speciale”.

Il sostegno del Comitato Regionale Umbro del CONI – Durante la conferenza stampa è intervenuto anche il neo-presidente del Comitato Regionale Umbro del CONI, Aurelio Forcignanò: “È per me un onore entrare a far parte della ‘squadra’ degli Internazionali di Tennis Città di Perugia | G.I.Ma. Tennis Cup. Questo evento rappresenta un’eccellenza nel panorama sportivo, non solo umbro, ma anche nazionale e internazionale. La passione, l’organizzazione e il livello tecnico che ogni anno caratterizzano questo appuntamento sono un esempio concreto di come lo sport possa valorizzare un territorio e unire le persone. Sono felice di poter contribuire, con il mio nuovo ruolo, alla crescita di manifestazioni così significative. L’affidamento e il consolidamento di iniziative così importanti testimonia la grande qualità degli organizzatori e degli sponsor, che ogni anno svolgono un ruolo essenziale per la buona riuscita dell’evento”.

FITP Umbria presente con Roberto Carraresi – “Gli Internazionali di Tennis Città di Perugia non sono solo una manifestazione d’eccellenza, ma coronano quello che è un movimento sportivo regionale attualmente in ottima salute – ha detto il presidente del Comitato Regionale Umbria della FITP, Roberto Carraresi –. Non possiamo non prendere Francesco Passaro come testimonial assoluto di questo momento storico; con i suoi risultati ci sta rendendo molto orgogliosi e sta esportando l’Umbria in tutto il mondo. Non vediamo l’ora di assistere alle sue prestazioni e a quelle di tutti gli altri italiani che saranno presenti. Sarà uno spettacolo meraviglioso”.

L’Assessore al Commercio Andrea Stafisso: “Saremo una vetrina per il Paese” – Sulla rilevanza del torneo per l’Umbria e Perugia è intervenuto anche l’Assessore al Commercio della Città, Andrea Stafisso: “Questa manifestazione ci dà la maniera di presentare la città di Perugia a livello nazionale ed internazionale. L’ATP Challenger è una sfida per catalizzare sempre più persone in Umbria, e il nostro compito è quello di renderlo ogni anno più armonioso con i nostri luoghi e la nostra storia. Ormai il tennis è un biglietto da visita importantissimo per il nostro Paese, e noi siamo molto contenti di essere una vetrina per tutti coloro che ci guardano”.

La decima edizione si inaugura in centro a Perugia – In occasione della decima edizione degli Internazionali di Perugia, MEF tennis events in collaborazione con Gruppo Grifo e il Comune di Perugia, porterà il tennis al centro storico della città con l’allestimento di un campo da mini-tennis presso i Giardini Carducci. Sabato 7 giugno, dalle 15.00 alle 19.00, bambini e ragazzi delle scuole tennis del territorio e tutti i cittadini e turisti in visita alla città, potranno provare lo sport di racchetta, in una cornice davvero unica. L’evento è gratuito e aperto a tutti.

Regusto è il Sustainability Partner del torneo – Si conferma anche quest’anno la collaborazione con Regusto. Perugia sarà nuovamente un ATP Challenger ad impatto positivo, dal punto di vista sociale e ambientale. Per il decennale del torneo MEF Tennis Events e Regusto aumentanto l’Impatto Positivo, permettendo di distribuire 40.000 pasti equivalenti, evitando l’emissione di 20.000 kg di CO2 attraverso gli Impact Token, un modello innovativo che misura l’impatto sociale e ambientale generato sul territorio grazie al recupero di prodotti a rischio spreco. Anche la decima edizione del torneo si schiera al fianco della sostenibilità. Un modello innovativo per rispondere a temi quanto mai urgenti.

