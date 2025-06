Federico Campana e Lorenzo Russano conquistano il 1° Memorial Fiorletta

Roma, 23 giugno 2025 – Federico Campana e Lorenzo Russano sono i campioni del 1° Memorial Alessandro Fiorletta, il torneo Open di doppio maschile andato in scena sui campi dell’All Round Sport & Wellness di Roma con un montepremi da € 1.500. Un numerosissimo pubblico sugli spalti ha seguito l’ultimo atto dell’evento vinto dalle prime teste di serie del tabellone con il punteggio di 3-6 6-4 10-8 contro Lorenzo e Leonardo Leti Messina. Alla cerimonia di premiazione hanno preso parte i proprietari del circolo Sandro Scaffidi e Marco Mingoli, che ha offerto ai vincitori un soggiorno alle Maldive in uno dei prestigiosi Resorts Nakai, l’organizzatrice del torneo Elisabetta Pulerà e la moglie di Alessandro, Simona.

Campana e Russano: “Una vittoria per Alessandro” – Una finale giocata ad altissima intensità, che ha tenuto incollato sulle tribune il pubblico arrivato numeroso sui campi dell’All Round Sport & Wellness per assistere all’atto conclusivo del 1° Memorial Alessandro Fiorletta. A conquistare il successo, dopo un avvio complicato, sono stati Federico Campana e Lorenzo Russano che si sono imposti con il punteggio di 3-6 6-4 10-8 su Lorenzo e Leonardo Leti Messina. “Siamo tutti qui con l’obiettivo principale di ricordare il nostro amico Alessandro Fiorletta e sono sicuro che da lassù abbia visto tutte le partite del torneo e non potrà che essere felicissimo – le parole di Campana –. Per quanto riguarda la partita, nel primo set abbiamo faticato un po’. Loro hanno giocato davvero bene partendo subito forte, ma nel secondo siamo stati bravi a rimanere attaccati e alla fine siamo riusciti a spuntarla”. Applausi a scena aperta durante la stretta di mano per i quattro protagonisti in campo, che si sono lasciati andare a rete ad un abbraccio emozionante. “Sicuramente non è facile giocare contro due ragazzi con cui sono praticamente nato e cresciuto – spiega Russano –. Non l’ho mai presa come un ‘dobbiamo batterli’, ma ‘ci dobbiamo divertire’. Quello era il presupposto. Nel secondo set ci siamo aiutati tanto con Federico e alla fine sono contento della vittoria, ma soprattutto per la bella partita che abbiamo giocato”.

La soddisfazione di Marco Mingoli e Sandro Scaffidi – Un successo così non può che essere motivo di orgoglio e soddisfazione della proprietà dell’All Round Sport & Wellness, nelle persone di Marco Mingoli e Sandro Scaffidi. “È un onore essere qui ed è anche emozionante, perché è un torneo in memoria di Alessandro – afferma Scaffidi –. Una persona straordinaria, con un cuore e una gentilezza incredibili. È un momento di condivisione e anche di memoria e ringrazio i partecipanti, ma soprattutto chi ha organizzato questo torneo, in particolare Elisabetta Pulerà, che ci teneva moltissimo. Siamo davvero contenti della riuscita di questo evento. Alessandro è nel cuore di tutti e le tante persone che sono arrivate qui oggi per celebrare il suo ricordo lo dimostrano. Diventerà un appuntamento fisso e ogni anno con questa manifestazione riporteremo Alessandro in campo”. Per i campioni del torneo ci sarà un premio speciale con un soggiorno alle Maldive in uno dei prestigiosi Resorts Nakai, offerto da Marco Mingoli: “Alessandro era un socio importante, non solo perché faceva parte delle nostre squadre, ma soprattutto perché era uno di noi ed era una persona meravigliosa. L’idea di questo torneo è quella di continuare a portare in campo la sua passione per il tennis oltre la vita. Merito a Elisabetta che ha fatto di tutto per realizzare il progetto e io ho voluto dare il mio contributo. È un momento in cui ci siamo raccolti intorno all’amore per questo sport e all’affetto per una persona cara: le due cose hanno generato un risultato fantastico”.

