Un’altra promozione per il Tc Cagliari: le ragazze salgono in B2. In arrivo il play-off per l’A2 maschile

Il record nazionale di cinque squadre fra Serie A e B? Non bastava. Così il Tennis Club Cagliari ne ha aggiunta una sesta. Merito della ragazze del team di Serie C, che al termine di una cavalcata trionfale si sono guadagnate la promozione in B2. Protagoniste Beatrice Zucca, Elena Francese, Sara Festa, Eleonora Baroni, Carola Manfredonia e Francesca Mostallino. Prima le giovani cagliaritane hanno superato le due fasi regionali della competizione, conquistando l’accesso al tabellone nazionale, e poi hanno vinto la doppia sfida promozione (con formula di andata e ritorno) contro le bresciane del Timing. Un successo ipotecato con la vittoria per 3-1 nella trasferta in Lombardia (successi in singolare e doppio di Beatrice Zucca ed Eleonora Baroni) e trasformato in realtà domenica sulla terra di Monte Urpinu, con tanto di invasione di campo delle compagne dopo il successo decisivo. Stavolta le vittorie in singolare sono state addirittura tre: di nuovo Zucca e Baroni, più Carola Manfredonia, che all’andata si era arresa a Francesca Alberti mentre sette giorni più tardi si è presa la meritata rivincita.

Conquistata la seconda promozione a livello nazionale nell’arco di quindici giorni (in precedenza il team femminile di B2 era stato promosso direttamente in B1, chiudendo il girone al primo posto ed evitando così i play-off), per il Tc Cagliari si avvicina il momento di andare a caccia della terza, con i ragazzi di Serie B1 che puntano a riconquistare la Serie A2, già frequentata negli anni scorsi. Dopo aver chiuso al primo posto il girone 1 ed essersi così garantita un posto ai play-off direttamente al turno decisivo, la formazione capitanata da Martin Vassallo Arguello attendeva di conoscere l’avversaria per la doppia sfida delle prossime due domeniche, con andata in trasferta (29 giugno) e ritorno in casa (6 luglio). A giocarsi la promozione contro i sardi saranno i rivali del Circolo Tennis Bari, che hanno vinto per 5-1 la sfida contro il Tennis Club Siracusa. Secondi classificati nel girone 6, i pugliesi hanno nell’ucraino Olaksandr Ovcharenko la punta di diamante di una formazione ben assortita, che promette di dare parecchio filo da torcere ai sardi. Ma il Tennis Club Cagliari non è assolutamente da meno e punta a chiudere in bellezza una stagione d’oro.

