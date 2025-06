Tennis Club Cagliari, c’è la prima promozione: certezza di B1 per le ragazze. Vittorie e play-off per i team maschili

Per il Tennis Club Cagliari la stagione 2025 dei Campionati a squadre era da record già alla vigilia, grazie alla presenza di cinque squadre tra Serie A e B, primato nazionale. Ma, anche se l’importante rimane partecipare con l’obiettivo di far fare esperienza ai ragazzi del vivaio e dare un impulso alla competitività del movimento del tennis in Sardegna, pure i risultati sul campo stanno dando ragione al club di Monte Urpinu, capace di raccogliere soddisfazioni a ripetizione. Tanto che, con ancora una giornata da disputare, c’è già la certezza di una nuova promozione. Se la sono guadagnata le ragazze di Serie B2, che grazie alla quinta vittoria per 4-0 in altrettante sfide (stavolta in trasferta sui campi del Tennis Club Sinalunga) hanno messo al riparo la prima posizione dalle ambizioni delle milanesi del Quanta Club, avversarie nell’ultima giornata, a Cagliari domenica 8 giugno. Anche in caso di vittoria delle lombarde, il numero di singoli incontri vinti dal team sardo (venti) diventerà irraggiungibile, dunque per la squadra capitanata da Carla Lucero c’è già la sicurezza del passaggio in B1. Protagoniste assolute le sorelle Dessolis, Barbara e Marcella, più Gabriela Ce, oltre a Eleni Christofi impegnata nelle prime due giornate. Sino a qui, nessuna di loro ha ancora perso una partita, a testimonianza di una superiorità davvero netta.

Mentre le ragazze possono già festeggiare, la sesta giornata ha dato una grande spinta anche ai due team maschili del Tennis Club Cagliari, pienamente in corsa per l’accesso ai play-off promozione. Quello di Serie B1 è andato a vincere addirittura con un rotondo 5-1 in casa della capolista Tennis Club Pavia, risolvendo la contesa già nei singolari (4-0, con vittorie di Lautaro Agustin Falabella, Nicola Porcu, Carlos Sanchez Jover e Alberto Sanna) e prendendosi un successo pesantissimo in ottica classifica. Perché vale la certezza di un posto ai play-off: a una giornata dal termine, al comando della graduatoria ci sono proprio i cagliaritani, con 11 punti e 2 di vantaggio su un quartetto di inseguitrici a quota 9. Fra queste il Ct Lucca, avversaria domenica 8 giugno a Cagliari. Basterà un pareggio per chiudere al primo posto. Vittoria e posto ai play-off in cassaforte anche per la formazione di Serie B2, neopromossa dalla C ma subito protagonista. Grazie al 4-2 nella trasferta a Roma contro la formazione del Colle degli Dei, firmato da Xilas, Mondazzi, Pilia e dalla coppia Xilas/Mondazzi, i sardi si sono garantiti almeno il terzo posto. Lo scontro diretto di domenica 8 giugno contro Calabria Swim Race (in trasferta) varrà il secondo posto finale, ma potrebbe anche regalare il primo – e dunque la promozione – in caso di passo falso nell’ultima giornata della capolista Tennis Club Napoli.

RISULTATI

Serie B1 maschile – Sesta giornata

Tennis Club Pavia – Tennis Club Cagliari 1-5

Lautaro Agustin Falabella (C) b. Lucio Carnevalle (P) 6-4 6-1, Nicola Porcu (C) b. Simone Marco Cavalleri (P) 6-3 6-2, Carlos Sanchez Jover (C) b. Leonardo Malgaroli (P) 7-5 6-2, Alberto Sanna (C) b. Andrea Lodigiani (P) 6-2 2-6 6-1, Sanchez Jover/Falabella (C) b. Malgaroli/Carnevalle (P) 7-5 6-2, Lodigiani/Nascardi (P) b. Sanna/Porcu (C) 6-3 6-2.

Serie B1 maschile – Classifica girone 1

1. Tennis Club Cagliari, 11 punti (22-8)

2. Circolo Tennis Rovereto, 9 punti (22-14)*

3. Circolo Tennis Lucca, 9 punti (20-10)

4. Tennis Club Pavia, 9 punti (16-14)

5. STC Bisceglie 2.0, 9 punti (18-12)

6. Società Canottieri Casale, 1 punto (8-22)

7. Junior Tennis Perugia, 0 punti (2-28)

* una partita in più

Serie B2 maschile – Sesta giornata

Colle degli Dei (Roma) – Tennis Club Cagliari 2-4

Ioannis Xilas (C) b. Gioele Cerelli (D) 6-3 6-0, Filippo Catalano (D) b. Riccardo Ciulli (C) 7-6 6-4, Alessandro Mondazzi (C) b. Jacopo Borsoi (D) 6-3 6-4, Edoardo Pilia (C) b. Luca Perica (D) 3-6 6-3 6-3, Xilas/Mondazzi (C) b. Cruciani/Cerelli (D) 6-0 6-1, Catalano/Deriu (D) b. Pilia/Pinna (C) 6-3 1-2 ritiro.

Serie B2 maschile – Classifica girone 7

1. Tennis Club Napoli, 13 punti (22-8)

2. Calabria Swim Race, 13 punti (21-9)

3. Tennis Club Cagliari, 12 punti (22-8)

4. Tennis Club Moneta 2021, 9 punti (21-15)*

5. Asd Colle degli Dei, 3 punti (13-17)

6. Circolo Tennis Nardò, 3 punti (8-22)

7. Tennis Club 2002, 0 punti (1-29)

* una partita in più

Serie B2 femminile – Sesta giornata

Tennis Club Sinalunga – Tennis Club Cagliari 0-4

Barbara Dessolis (C) b. Tatiana Vittoria Lippi (S) 6-0 6-1, Gabriela Ce (C) b. Isabella Lazzerini (S) 6-1 6-0, Marcella Dessolis (C) b. Margherita Ferrerri (S) 6-3 7-6, Dessolis/Dessolis (C) b. Lazzerini/Ferretti (S) 6-1 6-3.

Serie B2 femminile – Classifica girone 3

1. Tennis Club Cagliari, 16 punti (20-0)

2. Quanta Club, 13 punti (15-5)

3. Tennis Club Sinalunga, 9 punti (9-11)

4. Park Tennis Club, 7 punti (9-11)

5. Circolo Tennis Decimomannu, 4 punti (7-13)

6. JC Next Gen Centro Impianti, 2 punti (6-14)

7. Break Point Savona, 1 punto (6-18)*

* una partita in più

