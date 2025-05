Tennis Club Cagliari ancora super fra Serie B1 e B2: arrivano due vittorie e un pareggio

Altra domenica, altra festa. Per le formazioni del Tennis Club Cagliari impegnate nei campionati di Serie B1 e B2 sembra già diventata una abitudine: perché dopo le prime tre giornate due squadre sono a punteggio pieno e la terza è ancora imbattuta, reduce da un pareggio per 3-3 nella trasferta a Rovereto che ha permesso di conservare la leadership nella classifica del Girone 1. Si tratta del team in gara nella Serie B1, che punta al ritorno in A2 e sino a qui ha soddisfatto sul campo ambizioni da promozione. Non è arrivata la terza vittoria in altrettante sfide, ma il 3-3 ottenuto sui campi veloci del Circolo Tennis Rovereto – anche in virtù della superficie – è comunque un risultato di grande valore. In Trentino, la formazione capitanata da Martin Vassallo Arguello se l’è preso al termine di una sfida iniziata alla grande coi successi di Nicola Porcu (6-1 7-5 a Nicola Carollo) e di Giacomo Crisostomo, passato in rimonta contro Alberto Morolli (6-7 6-2 6-3 il punteggio), ma poi riportata in parità dagli avversari, a segno con David Simoncelli contro il giovane Lorenzo Rocco e con Pietro Scomparin ai danni dell’italo-argentino Lautaro Agustin Falabella. A stabilire il definitivo 3-3 due doppi senza particolare storia: Falabella/Crisostomo hanno sconfitto Scomparin/Carollo per 6-1 6-3, mentre la coppia Porcu/Rocco si è arresa per 6-2 6-3 a Simoncelli/Morolli. Come detto, in virtù anche del pareggio del Ct Lucca, il punto raccolto permette al Tc Cagliari di conservare la testa della classifica, a pari punti proprio con la formazione toscana. Fra sette giorni la quarta giornata, coi cagliaritani impegnati in casa contro l’ STC Bisceglie 2.0.

Sono arrivate due vittorie, invece, dalle formazioni di B2, entrambe a segno senza perdere nemmeno un incontro. Il team maschile ha letteralmente dominato la sfida casalinga contro i campani del Tc 2002 di Benevento, chiudendo 6-0 con la miseria di sette giochi ceduti in sei incontri. Non ne hanno perso nemmeno uno Riccardo Ciulli ed Edoardo Pilia, giusto un paio ciascuno il bulgaro Alexander Donski e Diego Pinna. A senso unico anche i doppi, vinti dalle coppie Ciulli/Pilia e Donski/Pinna. Per i ragazzi di capitan Stefano Mocci è la seconda vittoria in altrettante gare (hanno già osservato il turno di riposo) e vale il terzo posto in classifica a un solo punto dalla capolista Tennis Club Napoli, che ha disputato un match in più. Lo scontro coi campani sarà il 25 maggio a Monte Urpinu, mentre nella quarta giornata (18 maggio) il team sardo sarà impegnato in Puglia contro il Circolo Tennis Nardò. Tutto facile anche per le ragazze, che nella trasferta al Break Point di Savona hanno conquistato la terza vittoria per 4-0 in altrettante sfide, confermando il primo posto in solitaria nel Girone 3. Protagoniste, di nuovo, Gabriella Ce e le sorelle Dessolis, Barbara e Marcella, entrambe a segno in singolare e poi in coppia nel doppio. Fra sette giorni il duello a Cagliari col Park Tennis Club: un altro successo avvicinerebbe le padrone di casa ai play-off.

RISULTATI

Serie B1 maschile – Terza giornata

Circolo Tennis Rovereto – Tennis Club Cagliari 3-3

Nicola Porcu (C) b. Nicola Carollo (R) 6-1 7-5, Giacomo Crisostomo (C) b. Alberto Morolli (R) 6-7 6-2 6-3, David Simoncelli (R) b. Lorenzo Rocco (C) 7-6 6-4, Pietro Scomparin (R) b. Lautaro Agustin Falabella (C) 6-4 6-2, Falabella/Crisostomo (C) b. Scomparin/Carollo (R) 6-1 6-3, Simoncelli/Morolli (R) b. Porcu/Rocco (C) 6-2 6-3.

Serie B1 maschile – Classifica girone 1

1. Tennis Club Cagliari, 7 punti (14-4)

1. Circolo Tennis Lucca, 7 punti (14-4)

3. Circolo Tennis Rovereto, 5 punti (11-7)

4. Tennis Club Pavia, 3 punti (6-6)*

5. STC Bisceglie 2.0, 2 punti (6-6)*

6. Società Canottieri Casale, 0 punti (2-10)*

7. Junior Tennis Perugia, 0 punti (1-17)

* una partita in meno

Serie B2 maschile – Terza giornata

Tennis Club Cagliari – Tennis Club 2002 (Benevento) 6-0

Riccardo Ciulli (C) b. Ludovico Lombardi (B) 6-0 6-0, Edoardo Pilia (C) b. Alessio Calandrelli (B) 6-0 6-0, Alexander Donski (C) b. Francesco Romano (B) 6-0 6-2, Diego Pinna (C) b. Cristiano Verdino (B) 6-2 6-0, Ciulli/Pilia (C) b. Ruggiero/Verdino (B) 6-2 6-0, Donski/Pinna (C) b. Romano/Nardone (B) 6-0 6-1.

Serie B2 maschile – Classifica girone 7

1. Tennis Club Napoli, 7 punti (14-4)

2. Tennis Club Moneta 2021, 6 punti (11-7)

3. Tennis Club Cagliari, 6 punti (10-2)*

4. Calabria Swim Race, 4 punti (8-4)*

5. Circolo Tennis Nardò, 3 punti (7-11)

6. Asd Colle degli Dei, 0 punti (3-9)*

7. Tennis Club 2002, 0 punti (1-17)

* una partita in meno

Serie B2 femminile – Terza giornata

Break Point Savona – Tennis Club Cagliari 0-4

Barbara Dessolis (C) b. Francesca Borreani (S) 6-0 6-1, Gabriela Ce (C) b. Cecilia Manitto (S) 6-1 6-1, Marcella Dessolis (C) b. Martina Pusceddu (S) 6-3 6-1, Dessolis/Dessolis (C) b. Manitto/Teti (S) 6-2 6-0.

Serie B2 femminile – Classifica girone 3

1. Tennis Club Cagliari, 9 punti (12-0)

2. Quanta Club, 7 punti (9-3)

3. Park Tennis Club, 3 punti (4-4)*

4. Circolo Tennis Decimomannu, 3 punti (3-5)*

4. Tennis Club Sinalunga, 3 punti (3-5)*

6. JC Next Gen Centro Impianti, 1 punto (3-9)

7. Break Point Savona, 0 punti (2-10)

* una partita in meno

Leggi anche: