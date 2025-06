Promozione, play-off, salvezza: per il Tennis Club Cagliari un’altra domenica da incorniciare

Al Tennis Club Cagliari sorridono tutti: le ragazze di Serie B2, che grazie alla sesta vittoria in altrettante sfide si sono prese la promozione diretta in B1; i ragazzi di B1, ai play-off da primi del proprio girone; e anche quelli di B2 capaci di salvarsi con agio al debutto nelle divisioni nazionali del Campionati a squadre. Un tris frutto di un’altra domenica d’oro, l’ennesima di una primavera carica di soddisfazioni. Come accennato, la più gustosa se la sono prese Gabriela Ce, Eleni Christofi e le sorelle Dessolis, Barbara e Marcella: il team di B2 capace di chiudere su campi di casa una stagione straordinaria. Per garantirsi il primo posto del girone 3 sarebbe bastato un pareggio contro le milanesi del Quanta Club, invece le cagliaritane capitanate da Carla Lucero hanno vinto di nuovo, imponendosi per 3-1 grazie ai successi in singolare di Ce (6-3 6-0 a Beatrice Gatti) e di Marcella Dessolis (6-3 6-1 a Milena Jevtovic), e nel doppio delle due sorelle, passate per 6-4 6-0 contro Gatti/Jevtovic. Un successo che mette la ciliegina sulla torta a un campionato perfetto, con un solo match perso (quello dell’ultima giornata) sui 24 disputati.

Se per loro la promozione è già realtà, per i ragazzi di B1 rimane un obiettivo concreto, certificato dal nuovo successo – 4-2 in casa contro il Circolo Tennis Lucca, battuto già al termine dei singolari con le vittorie di Porcu, Falabella, Sanna e Sanchez Jover – che ha permesso loro di chiudere al primo posto nel girone 1. Un dettaglio preziosissimo: la certezza dei play-off c’era già prima di scendere in campo, ma arrivare alla seconda fase da prima regala il vantaggio di saltare il primo turno e partire direttamente dal round decisivo. Se ne riparlerà fra 29 giugno e 6 luglio, con la doppia sfida (prima in trasferta, poi a Monte Urpinu) contro la vincente di uno dei duelli che metteranno di fronte una seconda e una terza. È invece terminato con un 3-3 nella trasferta a Montepaone (provincia di Catanzaro) il campionato della squadra maschile di B2: un successo nello scontro diretto dell’ultima giornata avrebbe permesso di scavalcare i rivali di Calabria Swim Race, che invece grazie al punto raccolto hanno chiuso al secondo posto, unico valido per l’accesso ai play-off promozione. Ma per il Tc Cagliari, terzo, non c’è spazio per i rimpianti, sostituiti dalla consapevolezza di aver disputato – al debutto in B2 – un campionato di altissimo livello.

RISULTATI

Serie B1 maschile – Settima giornata

Tennis Club Cagliari – Circolo Tennis Lucca 4-2

Nicola Porcu (C) b. Gabriele Pierro (L) 6-2 6-1, Lautaro Agustin Falabella (C) b. Emanuele Mazzeschi (L) 6-4 6-4, Alberto Sanna (C) b. Lorenzo Ghilarducci (L) 6-2 7-5, Carlos Sanchez Jover (C) b. Michele Ribecai (L) 2-6 6-3 6-4, Ghilarducci/Fedeli (L) b. Sanchez Jover/Sanna (C) ritiro, Ribecai/Mazzeschi (L) b. Falabella/Porcu (C) 6-3 7-6.

Serie B1 maschile – Classifica finale girone 1

1. Tennis Club Cagliari, 14 punti (26-10)

2. Tennis Club Pavia, 12 punti (21-15)

3. Circolo Tennis Rovereto, 9 punti (22-14)

3. Circolo Tennis Lucca, 9 punti (22-14)

5. STC Bisceglie 2.0, 9 punti (19-17)

6. Società Canottieri Casale, 4 punti (13-23)

7. Junior Tennis Perugia, 0 punti (3-33)

Serie B2 maschile – Settima giornata

Calabria Swim Race (Catanzaro) – Tennis Club Cagliari 3-3

Andrea Grazioso (Cal) b. Edoardo Pilia (Cag) 6-0 6-2, Andrea Bacaloni (Cal) b. Riccardo Ciulli (Cag) 4-6 6-0 6-0, Diego Pinna (Cag) b. Andrea Nicoletta (Cal) 6-0 6-0, Alexander Donski (Cag) b. Alexander Binda (Cal) 6-1 7-6, Diez/Binda (Cal) b. Donski/Pilia (Cag) 6-3 6-2, Ciulli/Pinna (Cag) b. Grazioso/Fratto (Cal) 7-5 6-2.

Serie B2 maschile – Classifica finale girone 7

1. Tennis Club Napoli, 16 punti (27-9)

2. Calabria Swim Race, 14 punti (24-12)

3. Tennis Club Cagliari, 13 punti (25-11)

4. Tennis Club Moneta 2021, 9 punti (21-15)

5. Circolo Tennis Nardò, 6 punti (13-23)

6. Asd Colle degli Dei, 3 punti (14-22)

7. Tennis Club 2002, 0 punti (2-34)

Serie B2 femminile – Settima giornata

Tennis Club Cagliari – Quanta Club (Milano) 3-1

Gabriela Ce (C) b. Beatrice Gatti (Q) 6-3 6-0, Aurora Urso (Q) b. Barbara Dessolis (C) 6-1 4-6 6-3, Marcella Dessolis (C) b. Milena Jevtovic (Q) 6-3 6-1, Dessolis/Dessolis (C) b. Gatti/Jevtovic (Q) 6-4 6-0.

Serie B2 femminile – Classifica finale girone 3

1. Tennis Club Cagliari, 18 punti (23-1)

2. Quanta Club, 13 punti (16-8)

3. Tennis Club Sinalunga, 10 punti (11-13)

4. Park Tennis Club, 8 punti (11-13)

5. Circolo Tennis Decimomannu, 5 punti (9-15)

6. JC Next Gen Centro Impianti, 3 punti (8-16)

7. Break Point Savona, 1 punto (6-18)

Leggi anche: