Due vittorie e un pareggio per il Tennis Club Cagliari tra Serie B1 e B2

Nuovo fine settimana ricco di soddisfazioni per le formazioni del Tennis Club Cagliari impegnate nei campionati di Serie B1 e B2. Non sembra volersi arrestare il momento di gloria delle compagini sarde, ancora una volta grandi protagoniste nei rispettivi confronti della fase a gironi. La squadra maschile di Serie B1 ha confermato il primato in classifica pareggiando per 3-3 in casa contro l’STC Bisceglie 2.0: il totale equilibrio emerso al termine dei singolari (2-2 con vittorie di casa di Nicola Porcu e Lorenzo Rocco) è rimasto tale anche dopo la disputa degli incontri di doppio, con il successo della coppia Crisostomo/Falabella per il Tc Cagliari e quello del duo Bahamonde/Florez per il sodalizio pugliese. Attesi dal turno di riposo nella quinta giornata, i ragazzi capitanati da Martin Vassallo Arguello torneranno a competere domenica 1° giugno sui campi in terra rossa del Tennis Club Pavia, ora a metà classifica con sei punti.

A differenza di quanto accaduto nel match di Serie B1, non c’è stata grande battaglia nei due incontri che hanno visto primeggiare il Tennis Club Cagliari nella categoria inferiore. I ragazzi della B2 maschile si sono imposti con un eloquente 6-0 in trasferta contro i salentini del Circolo Tennis Nardò, restando così a stretto contatto con la vetta della classifica del Girone 7 occupata dal Tennis Club Napoli (prossimo avversario dei sardi nello scontro diretto del 25 maggio sui campi di Monte Urpinu). La compagine femminile, invece, ha sfruttato il fattore casalingo per piegare il Park Tennis Club di Genova e assicurarsi la quarta vittoria consecutiva con il risultato di 4-0: autentiche protagoniste di questa cavalcata, che vale il primo posto a punteggio pieno nel Girone 3, sono le sorelle Dessolis, Barbara e Marcella, affiancate da Gabriela Ce. Hanno vinto di nuovo tutte, di nuovo senza cedere un set. Una superiorità che giustifica ambizioni sempre più importanti.

RISULTATI

Serie B1 maschile – Quarta giornata

Tennis Club Cagliari – STC Bisceglie 2.0 3-3

Nicola Porcu (C) b. Manolo Baldini (B) 7-5 6-0, Francisco Bahamonde (B) b. Giacomo Crisostomo (C) 6-3 2-6 7-5, Valentin Florez (B) b. Lautaro Agustin Falabella (C) 7-6(7) 6-3, Lorenzo Rocco (C) b. Angelo Cassanelli (B) 6-1 6-2, Bahamonde/Florez (B) b. Porcu/Sanna (C) 6-4 7-6(11), Crisostomo/Falabella (C) b. Cassanelli/Telesca (B) 6-1 6-2.

Serie B1 maschile – Classifica girone 1

1. Tennis Club Cagliari, 8 punti (17-7)

1. Circolo Tennis Rovereto, 8 punti (17-7)

3. Circolo Tennis Lucca, 7 punti (14-4)*

4. Tennis Club Pavia, 6 punti (11-7)*

5. STC Bisceglie 2.0, 3 punti (9-9)*

6. Società Canottieri Casale, 0 punti (3-15)*

7. Junior Tennis Perugia, 0 punti (1-23)

* una partita in meno

Serie B2 maschile – Quarta giornata

Circolo Tennis Nardò – Tennis Club Cagliari 0-6

Riccardo Ciulli (C) b. Giovanni Walter Dell’Atti (N) 6-0 6-2, Alessandro Filippo Mondazzi (C) b. Marco Maria De Pascalis (N) 7-6(3) 6-0, Edoardo Pilia (C) b. Donato Bortone (N) 6-2 7-6(4), Alexander Donski (C) b. Felipe Sebastian Escalona Ordenes (N) 6-1 6-2, Ciulli/Donski (C) b. Dell’Atti/Escalona Ordenes (N) 0-0 Rit., Mondazzi/Pinna (C) b. Bortone/De Pascalis (N) 6-3 6-2.

Serie B2 maschile – Classifica girone 7

1. Tennis Club Napoli, 10 punti (18-6)

2. Tennis Club Cagliari, 9 punti (16-2)*

3. Calabria Swim Race, 7 punti (12-6)*

4. Tennis Club Moneta 2021, 6 punti (13-11)

5. Circolo Tennis Nardò, 3 punti (7-17)

6. Asd Colle degli Dei, 0 punti (5-13)*

7. Tennis Club 2002, 0 punti (1-17)*

* una partita in meno

Serie B2 femminile – Quarta giornata

Tennis Club Cagliari – Park Tennis Club 4-0

Barbara Dessolis (C) b. Ginevra Grande (P) 6-3 6-1, Gabriela Ce (C) b. Viola Severi (P) 6-2 6-2, Marcella Dessolis (C) b. Giulia Bruzzone (P) 6-1 6-2, Dessolis/Dessolis (C) b. Grande/Severi (P) 6-3 7-5.

Serie B2 femminile – Classifica girone 3

1. Tennis Club Cagliari, 12 punti (16-0)

2. Quanta Club, 7 punti (9-3)*

3. Tennis Club Sinalunga, 6 punti (6-6)*

4. Park Tennis Club, 3 punti (4-8)*

4. Circolo Tennis Decimomannu, 3 punti (4-8)*

6. JC Next Gen Centro Impianti, 2 punti (5-11)

7. Break Point Savona, 1 punto (4-12)

* una partita in meno

