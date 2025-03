Presentato l’Atkinsons Monza Open 25: otto giorni di grande tennis e intrattenimento in una cornice da favola

Per conoscere i nomi dei protagonisti della prima edizione dell’Atkinsons Monza Open 25 bisognerà attendere fino a lunedì 17 marzo, data della chiusura delle iscrizioni e della pubblicazione dell’entry list ufficiale, ma il nuovo torneo internazionale di categoria 100 dell’ATP Challenger Tour, in programma al Villa Reale Tennis da domenica 6 a domenica 13 aprile con 143.000 euro di montepremi, continua a prendere forma. Numerosi dettagli organizzativi sono stati svelati nella conferenza stampa di presentazione tenuta in mattinata in una location d’eccezione come la Sala degli Specchi della Villa Reale di Monza, nel celebre Parco cittadino. È stata l’occasione per iniziare il countdown verso un evento nato con grandi ambizioni e tanti punti di forza, a partire da una settimana nella quale la stagione europea del tennis sulla terra battuta entra nel vivo. Monza è pronta a fare la sua parte, con un evento che miscelerà sport, socialità e intrattenimento, esaltando le realtà del territorio all’interno del villaggio ospitalità, cuore pulsante del torneo dove tutti – giocatori, istituzioni, partner, staff e spettatori, giovani in primis – potranno sentirsi protagonisti di otto giorni da ricordare.

“Moltiplicare i momenti dedicati al grande sport per la nostra città – spiega Paolo Pilotto, Sindaco di Monza e Presidente del Consorzio Villa Reale e Parco – ha un duplice valore: da un lato si conferma la vivacità di Monza in molteplici discipline sportive, che contribuiscono ad accrescere l’attrattività del nostro capoluogo e le sue opportunità di visibilità. Dall’altro lato ritengo che sia importante offrire ai tantissimi giovani che si cimentano nello sport di base – che a Monza vede l’impegno di oltre 240 società sportive – atleti e riferimenti positivi cui ispirarsi, per trovare nuove motivazioni e gustare appieno i benefici della pratica sportiva”.

“Per noi – dice Cristiano Crippa, presidente del Villa Reale Tennis – è un orgoglio poter organizzare un evento simile, che oltre all’elevata qualità sportiva permetterà di apprezzare la contiguità del sito in cui si svolge il torneo, con il complesso della Reggia di Monza. In particolare, la Villa Reale coi suoi Giardini rappresenta una location di inestimabile valore paesaggistico, storico, monumentale e architettonico. Auspichiamo che l’evento possa offrire una possibilità di svago, crescita culturale e socializzazione a tutti gli appassionati di tennis e non solo. Sono questi i valori che intendiamo perseguire con l’Atkinsons Monza Open 25”.

“L’avvicinamento al torneo – dice il direttore del torneo, Giorgio Tarantola – prosegue a gonfie vele e con grande entusiasmo da parte di tutti gli organi coinvolti. Non conosciamo ancora i partecipanti, ma ci aspettiamo un ottimo livello, con giocatori abituati ai grandi palcoscenici. A Monza troveranno un evento curato nei minimi dettagli e con una rarità assoluta per il circuito Challenger, ossia il sistema di chiamata elettronico”. In sostanza, in virtù dell’accordo stretto con la società IMG Arena, ai lati dei tre campi di gara non saranno presenti i giudici di linea e tutte le chiamate avverranno in maniera computerizzata, come avviene nei più grandi tornei del mondo (in Italia solo agli Internazionali di Roma e alle Nitto ATP Finals).

Un’altra chicca dell’Atkinsons Monza Open 25 sarà l’ingresso gratuito fino a venerdì 11 aprile compreso, mentre è prevista la vendita dei biglietti per semifinali e finale, con modalità che verranno comunicate nelle prossime settimane.

Ulteriori informazioni sul sito web del torneo monzaopentennis.villarealetennis.it e sulle pagine Instagram @monzaopen e Facebook Atkinsons Monza Open 25.

