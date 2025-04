L’Italia parte forte all’Atkinsons Monza Open 25: avanti Gigante e Arnaboldi. Martedì di lusso con Cinà e tutti i big

Dopo il pienone della giornata inaugurale, lunedì l’Atkinsons Monza Open 25 ha iniziato a presentare al pubblico i primi protagonisti del main draw e per i colori italiani non poteva esserci avvio migliore. Perché, in attesa di un super martedì, sono già due gli azzurri promossi al secondo round del torneo ATP Challenger del Villa Reale Tennis, entrambi a segno in incontri dai due volti: complessa la prima parte, in discesa la successiva. Il primo successo tricolore l’ha firmato Matteo Gigante, romano classe 2002 passato in rimonta contro la wild card Pietro Fellin, giocatore del V-Team in netta crescita negli ultimi tempi. L’ha mostrato anche sulla terra battuta del Centrale, strappando il primo set a un avversario più quotato e poi giocandosela alla pari nel secondo, prima che un calo di rendimento indirizzasse il confronto a favore di Gigante, capace quest’anno di qualificarsi sia all’Australian Open sia al Masters 1000 di Indian Wells (dove ha anche superato il primo turno). “Sono partito piuttosto male e in campo non mi sentivo al meglio – ha detto il vincitore –, ma qualche difficoltà non mi ha sorpreso, visto che ho ripreso a giocare soltanto da cinque giorni dopo uno stop per un problema alla caviglia. Anche per questo sono orgoglioso di come ho saputo reagire, punto dopo punto, prima di cambiare marcia nel terzo set. Infortunio a parte sto attraversando un momento positivo: punto a dargli continuità anche in questo torneo”.

Laboriosa anche la vittoria del canturino Federico Arnaboldi, passato per 7-6 6-2 contro il 19enne croato Matej Dodig. Determinante la prima frazione: il giocatore di Osijek ha condotto prima per 4-1 (con due break) e poi per 3-0 nel tie-break, ma in entrambi i casi Arnaboldi è stato bravo a non scoraggiarsi e il set l’ha vinto lui. Una batosta morale che Dodig non è riuscito a superare, perdendo il contatto con l’azzurro già in avvio di secondo parziale. Per Arnaboldi al secondo turno ci sarà l’argentino Juan Manuel Cerundolo, vincitore per 7-5 6-1 sul boliviano Dellien. Lunedì al Villa Reale Tennis è stato anche il giorno della conclusione delle qualificazioni, superate da due italiani. Il primo a farcela è stato l’abruzzese Andrea Picchione: non era favorito contro lo svizzero Remy Bertola, invece ha saputo sovvertire i pronostici per la seconda volta in due giorni, imponendosi per 6-2 7-5 e guadagnandosi la sfida di martedì mattina contro il francese – di mamma bergamasca – Luca Van Assche. L’altro italiano promosso nel main draw è il romagnolo Enrico Dalla Valle, passato per 6-4 6-2 nel derby contro il monzese William Mirarchi, comunque uscito a testa alta. Al primo turno per Dalla Valle ci sarà un altro qualificato, lo svizzero Mika Brunold. Eliminati Federico Iannaccone e Jacopo Berrettini.

A Monza è in arrivo un martedì di lusso con ben 11 incontri di singolare – che allineeranno il tabellone agli ottavi di finale – e tutti i big in campo. Si parte alle 10, su tre campi. Sul Centrale apre il debutto del n.3 del seeding Thiago Seyboth Wild, poi largo ai due nomi nuovi della Next Gen tricolore: prima l’attesissima sfida fra Federico Cinà e la testa di serie numero uno Raphael Collignon, poi quella fra Jacopo Vasamì e il britannico Paul Jubb. Ma anche sul Campo 1 sarà spettacolo, con Evans-Coria, il ceco Dalibor Svrcina reduce dal successo di domenica nel Challenger di Barletta e la grande promessa spagnola Martin Landaluce.

RISULTATI

Singolare. Primo turno: Matteo Gigante (Ita) b. Pietro Fellin (Ita) 3-6 6-3 6-2, Federico Arnaboldi (Ita) b. Matej Dodig (Cro) 7-6 6-2, Juan Manuel Cerundolo (Arg) b. Murkel Dellien (Bol) 7-5 6-1, Khumoyun Sultanov (Uzb) b. Lukas Klein (Svk) 6-1 6-3, Jan Choinski (Gbr) b. Duje Ajdukovic (Cro) 7-6 6-2.

Qualificazioni. Turno decisivo: Sumit Nagal (Ind) b. Federico Iannaccone (Ita) 6-4 6-2, Enrico Dalla Valle (Ita) b. William Mirarchi (Ita) 6-4 6-2, Mika Brunold (Sui) b. Michael Geerts (Bel) 2-6 6-4 6-2, Dimitar Kuzmanov (Bul) b. Cedrik-Marcel Stebe (Ger) 6-2 6-1, Mili Poljicak (Cro) b. Jacopo Berrettini (Ita) 6-3 6-4, Andrea Picchione (Ita) b. Remy Bertola (Sui) 6-2 7-5.

L’ATKINSONS MONZA OPEN 25 DAL VIVO – L’ingresso ai campi del Villa Reale Tennis sarà gratuito fino a venerdì 11 aprile compreso, mentre i biglietti per semifinali (sabato 12) e finale (domenica 13) sono già sold out.

L’ATKINSONS MONZA OPEN 25 ONLINE – Tutti gli incontri dei tabelloni principali dell’Atkinsons Monza Open 25 saranno trasmessi in diretta streaming dalla piattaforma Challenger TV, gratuita sul sito Atptour.com. Ulteriori informazioni e contenuti sull’evento sono disponibili sul sito web del torneo monzaopentennis.villarealetennis.it e sulle pagine Instagram (@monzaopen) e Facebook (Atkinsons Monza Open 25).

