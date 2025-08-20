Qualificazioni Us Open 2025, torna la pioggia: partite interotte, gli aggiornamenti

La terza giornata di qualificazioni degli US Open 2025 parte con la pioggia protagonista che posticipa l’inizio degli incontri. Come da programma, le 17:00 italiane (le 11:00 locali) era l’orario fissato per l’avvio delle partite del secondo turno dei due tabelloni cadetti. Ma in questo momento a Flushing Meadows scende copiosa la pioggia e quindi ci sarà da attendere per veder – tra gli altri – in campo i nostri Giulio Zeppieri, Federico Cinà, Francesco Passaro, Matteo Gigante e Lucrezia Stefanini. Pioggia che in ogni caso, invece, non condizionerà il programma del doppio misto in partenza alle 19:00 locali (l’01:00 di notte in Italia). Semifinali e finale sono infatti tutte previste sull’Arthur Ashe Stadium dotato di copertura. In questo articolo vi terremo aggiornati sulla situazione meteo da New York con relativi annunci da parte degli organizzatori sull’orario di inizio degli incontri.

AGGIORNAMENTO 19:40 – Continua a piovere molto intensamente. Per il momento la ripresa del gioco non è vicina. Ufficialmente non si riparte prima delle 20:30.

AGGIORNAMENTO 19:15 – Primo annuncio ufficiale: non si riprende prima delle 20:00. Ma il cielo non promette nulla di buono.

AGGIORNAMENTO 18:50 – Torna la pioggia a Flushing Meadows. Cinà e Gomez sospesi sul 3-6 2-1*. I giocatori tornano negli spogliatoi. Al momento non piove molto, ma evidentemente gli organizzatori si aspettano possa ulteriormente peggiorare a breve il meteo.

PROGRAMMA 20 AGOSTO

AGGIORNAMENTO 18:00 – Giocatori in campo. Il cielo non è certamente dei più limpidi, ma per ora regge e quindi può iniziare con un’ora di ritardo la giornata.

AGGIORNAMENTO 17:35 – I campi sono ora asciutti e – salvo imprevisti – si dovrebbe quindi iniziare a giocare alle 18:00.

AGGIORNAMENTO 17:00 – Ora piove molto meno rispetto a pochi minuti fa e gli addetti ai lavori stanno iniziando ad asciugare alcuni campi. Non si inizia prima delle 18:00.

AGGIORNAMENTO 16:40 – Il primo annuncio ufficiale è che non si partirà prima delle 17:30 italiane.