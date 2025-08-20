Qualificazioni Us Open 2025, il programma di giovedì 21 agosto con 5 italiani a caccia del terzo turno

Il programma della quarta giornata di qualificazioni e l’ordine di gioco con gli orari italiani di giovedì 21 agosto agli US Open 2025. Dovevano esserci in teora gli incontri del terzo e decisivo round eliminatorio, e invece gli organizzatori sono stati costretti dalla pioggia a stravolgere i piani. Si giocheranno infatti su cinque giorni le qualificazioni, dopo che mercoledì si sono disputati solo alcuni set prima della definitiva interruzione. Federico Cinà dovrà provare a rimontare un set di svantaggio contro l’argentino Gomez, mentre Matteo Gigante, Giulio Zeppieri, Francesco Passaro e Lucrezia Stefanini devono ancora iniziare i rispettivi incontri di secondo turno. Di seguito ecco allora gli italiani che scenderanno in campo durante la quarta giornata con i campi di riferimento.

CAMPO 4: CINA vs. Gomez (2°match dalle 17:00) – sospeso sul 3-6 2-1*

CAMPO 16: GIGANTE vs. Wong (3°match dalle 17:00)

CAMPO 5: ZEPPIERI vs. Faria (4°match dalle 17:00)

CAMPO 7: STEFANINI vs. Zhao (4°match dalle 17:00)

CAMPO 10: PASSARO vs. Pacheco Mendez (4°match dalle 17:00)

