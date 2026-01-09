A che ora domani esibizione Sinner-Alcaraz in tv: data, orario, canale e diretta streaming Hyundai Card Super Match

Jannik Sinner affronterà domani, sabato 10 gennaio, Carlos Alcaraz nel match d’esibizione che ha preso la denominazione di ‘Hyundai Card Super Match’. Stagione che ufficialmente per il primo e il secondo giocatore del mondo ancora non inizia, eppure abbiamo già il matchup inaugurale del nuovo anno. Una sfida che rivivremo presumibilmente tante volte anche in questo 2026, chissà, magari già in finale all’Australian Open per la prima volta.

QUANDO E DOVE VEDERE SINNER-ALCARAZ

Il match tra i primi due giocatori al mondo andrà in scena domani, sabato 10 gennaio 2026 a partire dalle ore 8.00 (orario italiano). Sarà possibile seguire in diretta tv la partita su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Supertennis (canale 64 DT) o in diretta streaming su SkyGo, NOW e Supertennix. Il match sarà inoltre visibile anche in differita in prima serata su TV8 a partire dalle ore 22.00 della stessa giornata.