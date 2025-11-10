Quando gioca la prossima partita Sinner e con contro chi: data, orario, avversario Atp Finals

Data, orario e come vedere il prossimo match di round robin di Jannik Sinner alle Atp Finals 2025 di Torino. Il secondo match di Sinner a Torino si giocheràmercoledì 12 novembre ad orario ancora da definire (14:00 oppure 20:30). L’avversario dipende dall’esito del match di lunedì sera contro Felix Auger-Aliassime. Se Jannik dovesse vincere, allora affronterà mercoledì Alexander Zverev; in caso di sconfitta all’esordio, per il numero due al mondo ci sarebbe la sfida contro Ben Shelton.

La sfida – anche se non vi è ancora l’ufficialità – molto probabilmente potrà essere seguita in chiaro gratuitamente su Rai 2 e in streaming su Rai Play. Il match sarà inoltre visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis previo abbonamento, oltre che in streaming sulle piattaforme NOW e Sky Go.