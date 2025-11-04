Montepremi doppio Atp Finals Torino 2025 con Bolelli/Vavassori: punti ranking, prize money

Il montepremi e il prize money del doppio delle Atp Finals di Torino 2025 in programma dal 10 al 16 novembre. In linea con la passata edizione quanto verrà offerto quest’anno nel capoluogo piemontese ai doppisti, con la coppia vincitrice che – se imbattuta – porterebbe a casa quasi un milione di dollari. Si tratta in ogni caso di belle cifre e di tanti punti per il ranking. Ecco la distribuzione completa e dettagliata del montepremi, precisando come ogni somma sia da dividere per due in questo caso.

MONTEPREMI DOPPIO ATP FINALS TORINO 2025

RISERVE – $ 51.700

PREMIO DI PARTECIPAZIONE ROUND ROBIN – $ 134.200

PREMIO VITTORIA PARTITA ROUND ROBIN – $ 96.600 (200 punti)

VITTORIA IN SEMIFINALE – $ 178.500 (400 punti)

VITTORIA DEL TORNEO – $ 356.800 (500 punti)