Zvonareva torna in uno Slam: sarà all’Australian Open 2026

Vera Zvonareva, ex numero 2 del mondo in singolare e 7 in doppio, ha annunciato il suo ritorno in un torneo del Grande Slam all’Australian Open 2026. La tennista russa, 41 anni, utilizzerà il ranking protetto per partecipare al tabellone di doppio femminile, dove farà coppia con la giapponese Ena Shibahara.

Il ritorno della russa è stato preceduto da segnali incoraggianti arrivati dall’ITF W100 di Dubai, disputato a inizio dicembre. In quella occasione, Zvonareva ha fatto il suo rientro ufficiale dopo mesi di inattività, raggiungendo la finale sia in singolare sia in doppio. Nell’atto conclusivo del torneo di singolare, la veterana si è arresa alla croata ventenne Petra Marcinko, che con quel successo ha centrato l’ingresso nella Top 100 WTA. In doppio, in coppia con la connazionale Rada Zolotareva, la tennista moscovita si è arresa alla coppia sino-tailandese formata da Gao Xinyu e Mananchaya Sawangkaew

L’Australian Open: un richiamo ai fasti del passato

L’Australian Open rappresentano un torneo simbolico per Zvonareva, capace in passato di grandi risultati a Melbourne. In singolare ha raggiunto due semifinali, nel 2009 e nel 2011, mentre nel 2012 ha conquistato il titolo di doppio insieme a Svetlana Kuznetsova, superando in finale la coppia italiana formata da Sara Errani e Roberta Vinci dopo una rimonta in tre set.

Nel corso della sua carriera, la russa ha vinto tre titoli Slam in doppio, aggiungendo ai successi di Melbourne quelli allo US Open 2006 e 2020. Il suo periodo d’oro in singolare resta tra il 2008 e il 2011, anni in cui ha chiuso quattro stagioni consecutive nella Top 10, raggiunto due finali Slam nel 2010 (Wimbledon e US Open) e trionfato al prestigioso torneo di Indian Wells nel 2009.

Attualmente numero 659 in singolare e 796 in doppio, la russa è la seconda giocatrice più anziana ancora in attività nel circuito WTA, dietro soltanto a Venus Williams (45 anni e 6 mesi). Il suo ritorno all’Australian Open 2026 non è solo una notizia sportiva, ma anche il simbolo di una longevità rara nel tennis moderno e di una passione che continua a sfidare il tempo.