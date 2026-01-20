Australian Open 2026: Dimitrov subito ko. Avanzano Fritz e Hurkacz

Prosegue a gonfie vele il primo turno dell’Australian Open 2026: tra conferme e inaspettate eliminazioni le sorprese continuano a illuminare Melbourne Park.

Si interrompe al primo turno, infatti, il percorso all’Australian Open 2026 per Grigor Dimitrov, uscito sconfitto in tre set nella sfida contro Tomas Machac (6-4 6-4 6-3). Un successo che conferma lo straordinario periodo di forma del tennista ceco che, dopo aver vinto l’ATP 250 di Adelaide, stacca il pass per la fase successiva e attende il vincente della sfida tra Stefanos Tsitsipas e Shintaro Mochizuki.

Torna al successo in uno slam, invece, Hubert Hurkacz: dopo la splendida performance alla United Cup, il polacco sembra essersi totalmente ripreso dall’infortunio al ginocchio che lo ha costretto, lo scorso luglio, all’operazione. 6-7(6) 7-6(6) 6-3 6-3 il punteggio finale contro Zizou Bergs, per una sfida molto combattuta nei primi due parziali, ma poi dominata nell’ultima metà, con “Hubi” che porta a casa ben diciotto ace, solo due doppi falli e la soddisfazione di aver annullato all’avversario ben sei palle break. La sua strada si incrocerà ora con Ethan Quinn, il giovane ventunenne di Fresno che ha eliminato senza problemi in tre rapidi set il numero 23 del tabellone, Tallon Griekspoor.

Partita simile per intensità e risultato quella tra Taylor Fritz e Valentin Royer, vinta dallo statunitense in quattro set. Una sfida a suon di servizi che permette al numero 9 del seeding di approdare al secondo turno, dove affronterà Vit Kopriva, vincente contro Jan-Lennard Struff al termine di una battaglia di ben cinque set.

E in cinque set è passato anche Rafael Jodar. Il talento spagnolo, arrivato dalle qualificazioni, si è imposto su Rei Sakamoto 7-6(6), 6-1, 5-7, 4-6, 6-3 in una vera e propria maratona che ha costretto il giapponese a chiamare il medical time-out per crampi all’ottavo game del quinto parziale. Ora attende una sfida ancora più entusiasmante contro la testa di serie numero 16 del torneo, Jakub Mensik, che ha regolato in cinque set Pablo Carreno Busta portando a referto un bottino di ben ventisette ace.

Sul Campo 6 il beniamino di casa James Duckworth, fresco di finale all’ATP 250 di Adelaide è andato a segno contro Dino Prizmic in una sfida infinita conclusa con il punteggio di 7-6(4) 3-6 1-6 7-5 6-3 e chiusa dall’australiano al terzo match point.